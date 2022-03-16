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Иудейский праздник Пурим

Иудейский праздник Пурим - РИА Новости, 16.03.2022

Иудейский праздник Пурим

Пурим — иудейский праздник, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T04:16

2022-03-16T04:16

2022-03-16T04:16

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иерусалим

израиль

пурим

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Пурим — иудейский праздник, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства. В 355 году до нашей эры Аман – верховный сановник при дворе Артаксеркса – добился от царя принятия указа о полном истреблении всех евреев в Персии. Стараниями духовного лидера евреев Мордехая и его племянницы Эстер, которая, храня в тайне свое происхождение, стала женой царя, планы Амана были сорваны. Сам он погиб вместе с прочими недругами евреев.Название праздника происходит от слова "пур" (аккадское "пуру" – жребий), который бросал Аман, чтобы назначить месяц истребления евреев.Согласно книге Эстер, евреи Персии уничтожали своих врагов 12 и 13 адара (месяц еврейского календаря, февраль-март), а 14 адара праздновали свою победу и избавление – Пурим. В столице, городе Сузы (Шушан), избиение врагов продолжалось еще один день, а празднование победы состоялось там 15 адара. Поэтому 15 адара называется Шушан Пурим и празднуется в городах Израиля, которые при Иегошуа бин Нуне (Иисус Навин, предводитель израильских племен в период завоевания Ханаана, сподвижник Моисея) были обнесены крепостной стеной, как и Сузы (Иерусалим, Тверия и другие). В тех городах, о которых точно неизвестно, были ли они обнесены стеной во времена Иегошуа бин Нуна, обычаи Пурима исполняются два дня – 14 и 15 адара.В еврейские високосные годы, когда к году добавляется дополнительный месяц – адар шени ("второй адар"), Пурим празднуется в этом месяце, так как по талмудической традиции именно тогда произошли описываемые события.В те годы, когда 15 адара приходится на субботу, жители городов, окруженных стеной, как, например, Иерусалим, празднуют "Пурим мешулаш" – "Тройной Пурим". Он продолжается три дня – с пятницы, 14 адара, до воскресенья, 16 адара. В 2022 году Пурим начинается с вечера 16 марта и заканчивается ночью 17 марта, Шушан Пурим – 18 марта. Празднованию Пурима предшествует пост Эстер (Таанит Эстер). Он установлен в память о том, как Мордехай, Эстер и весь народ Израиля постились 13 адара и просили Всевышнего о победе в битве со своими врагами. Если день 13 адара выпадает на Шаббат (субботу), пост переносится на четверг, 11 адара. Существуют также "особые пуримы", которые отмечаются в отдельных странах, городах или общинах в честь чудесного избавления евреев от неминуемой гибели. Например, 29 декабря 1690 года итальянский порт Анкона был разрушен землетрясением. Еврейская община города чудесным образом избежала гибели, в память об избавлении в этот день празднуется Пурим Анкона. Пурим является малым праздником, то есть в этот день разрешено работать.Традиции Пурима включают в себя: чтение свитка Эстер; посылку яств; подарки бедным; чтение Торы; произнесение особой вставки в молитвы; веселый пир; запрет траура и поста. Главной частью праздника является публичное чтение книги Эстер по свитку. Читать следует по свитку, написанному на пергаменте с соблюдением всех правил. Слушать чтение женщины должны наравне с мужчинами, так как они тоже имеют отношение к чуду избавления от Амана. Когда чтец произносит его имя, принято поднимать шум, дети трещат специальными трещотками – это означает презрение и ненависть к этому человеку.Пурим символизирует борьбу за физическое выживание еврейского народа. Это веселый праздник, на который принято пить вино. Днем положено устраивать праздничный пир. К столу пекут особые треугольные пирожки со сладкой начинкой (обычно с маком, орехами, сухофруктами), называемые "ушами Амана" или "кошельками Амана". Их начинка напоминает о том, что царица Эстер во дворце Артаксеркса, чтобы не есть некошерную пищу, соблюдала диету. В Пурим каждый еврей обязан послать другому еврею, хотя бы одному, как минимум два вида еды или один вид еды и какой-нибудь напиток. Этот обычай носит название "мишлоах манот" – посылка яств. Еду принято именно посылать, так что желательно отправить с посылкой ребенка или принести ее самому.Заповедь о подарках бедным (нужно дать деньги, еду или что-либо, чему бедняк будет рад, как минимум двум людям) является более важной, чем посылка яств. Пурим – карнавальный праздник, во время которого еще в средние века читались шуточные переделки священных текстов. В этот день разыгрываются пуримшпил – особые пуримские представления, сюжет которых всегда связан с книгой Эстер. Есть также обычай одеваться на Пурим в карнавальные костюмы, причем мужчинам разрешено переодеваться в женское платье и наоборот (что в обычной ситуации категорически запрещено). В Израиле на Пурим проводятся карнавальные шествия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, иерусалим, израиль, пурим