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СБУ готовит провокацию с применением ядовитых веществ, заявило Минобороны - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/provokatsiya-1778540023.html
СБУ готовит провокацию с применением ядовитых веществ, заявило Минобороны
СБУ готовит провокацию с применением ядовитых веществ, заявило Минобороны - РИА Новости, 16.03.2022
СБУ готовит провокацию с применением ядовитых веществ, заявило Минобороны
Служба безопасности Украины при поддержке Запада готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей, заявил официальный представитель... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:30
2022-03-16T20:21
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
служба безопасности украины
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины при поддержке Запада готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей, заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Целью провокации является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины", — сказал он.Представитель минобороны добавил, что в российских подразделениях, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов, поскольку Россия, в отличие от США, давно выполнила взятые на себя международные обязательства, полностью уничтожив все запасы таких вооружений.Конашенков подчеркнул, что для пресечения любых провокаций украинских националистов, российские военнослужащие на освобожденной территории берут опасные объекты под контроль и обеспечивают их безопасность."Добавлю, что среди захваченной нами в 4-й бригаде украинской национальной гвардии боевой документации имеется подробная карта территории Украины с нанесенными на ней объектами и типами хранящихся ядовитых веществ. Поэтому любая попытка провокации СБУ с использованием отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта", — отметил представитель министерства.Это не первая провокация подобного рода на Украине. Ранее российские подразделения взяли под контроль Каховскую ГЭС, местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам. После этого станцию атаковали украинские националисты, но их удалось отбросить.На прошлой неделе националисты взорвали один из корпусов Физико-технического института в Харькове, в этом научном центре расположена экспериментальная ядерная установка.До этого киевские власти пытались организовать провокацию на Запорожской АЭС. Украинские диверсанты напали на подразделение Росгвардии, патрулировавшее территорию. Из окон учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по россиянам открыли шквальный огонь из стрелкового оружия. В ответ огневые точки радикалов были подавлены. Как указали в оборонном ведомстве, диверсионная группа подожгла здание, когда покидала его.После этого украинские власти нанесли удар по объектам, обеспечивающим подачу электричества на Чернобыльскую АЭС. Подачу энергии удалось восстановить с территории Белоруссии.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778474741.html
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в мире, россия, украина, служба безопасности украины, сша, ситуация в днр и лнр
19:30 16.03.2022 (обновлено: 20:21 16.03.2022)
 
СБУ готовит провокацию с применением ядовитых веществ, заявило Минобороны

Минобороны сообщило о подготовке СБУ провокации с применением ядовитых веществ

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины при поддержке Запада готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей, заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Целью провокации является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины", — сказал он.
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Представитель минобороны добавил, что в российских подразделениях, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов, поскольку Россия, в отличие от США, давно выполнила взятые на себя международные обязательства, полностью уничтожив все запасы таких вооружений.
Конашенков подчеркнул, что для пресечения любых провокаций украинских националистов, российские военнослужащие на освобожденной территории берут опасные объекты под контроль и обеспечивают их безопасность.
"Добавлю, что среди захваченной нами в 4-й бригаде украинской национальной гвардии боевой документации имеется подробная карта территории Украины с нанесенными на ней объектами и типами хранящихся ядовитых веществ. Поэтому любая попытка провокации СБУ с использованием отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта", — отметил представитель министерства.
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Это не первая провокация подобного рода на Украине. Ранее российские подразделения взяли под контроль Каховскую ГЭС, местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам. После этого станцию атаковали украинские националисты, но их удалось отбросить.
На прошлой неделе националисты взорвали один из корпусов Физико-технического института в Харькове, в этом научном центре расположена экспериментальная ядерная установка.
До этого киевские власти пытались организовать провокацию на Запорожской АЭС. Украинские диверсанты напали на подразделение Росгвардии, патрулировавшее территорию. Из окон учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по россиянам открыли шквальный огонь из стрелкового оружия. В ответ огневые точки радикалов были подавлены. Как указали в оборонном ведомстве, диверсионная группа подожгла здание, когда покидала его.
После этого украинские власти нанесли удар по объектам, обеспечивающим подачу электричества на Чернобыльскую АЭС. Подачу энергии удалось восстановить с территории Белоруссии.
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На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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