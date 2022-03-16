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Оплатить проезд "Тройкой" можно по всему Подмосковью - РИА Новости, 16.03.2022
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Новости Подмосковья
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Оплатить проезд "Тройкой" можно по всему Подмосковью
Оплатить проезд "Тройкой" можно по всему Подмосковью - РИА Новости, 16.03.2022
Оплатить проезд "Тройкой" можно по всему Подмосковью
Оплатить проезд "Тройкой" теперь можно по всей Московской области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:18
2022-03-16T11:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Оплатить проезд "Тройкой" теперь можно по всей Московской области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Оплатить проезд "Тройкой" теперь можно в более 9 тысяч автобусов по всей Московской области, 5 тысяч из которых - коммерческие перевозчики, подключенные к системе.Отмечается, что с "Тройкой" пассажиры получают доступ к системе лояльности: чем больше поездок за 30 дней, тем больше экономия. После каждой 10-й поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-ой поездки максимальная скидка - 35%.
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московская область (подмосковье)
11:18 16.03.2022
 

Оплатить проезд "Тройкой" можно по всему Подмосковью

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтанция "Серпуховская" Московского метрополитена
Станция Серпуховская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Станция "Серпуховская" Московского метрополитена
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Оплатить проезд "Тройкой" теперь можно по всей Московской области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Оплатить проезд "Тройкой" теперь можно в более 9 тысяч автобусов по всей Московской области, 5 тысяч из которых - коммерческие перевозчики, подключенные к системе.
В Электростали реконструируют привокзальную площадь
9 марта, 11:42Новости Подмосковья
В Электростали реконструируют привокзальную площадь
Отмечается, что с "Тройкой" пассажиры получают доступ к системе лояльности: чем больше поездок за 30 дней, тем больше экономия. После каждой 10-й поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-ой поездки максимальная скидка - 35%.
 
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