https://ria.ru/20220316/proezd-1778402549.html

Оплатить проезд "Тройкой" можно по всему Подмосковью

Оплатить проезд "Тройкой" можно по всему Подмосковью - РИА Новости, 16.03.2022

Оплатить проезд "Тройкой" можно по всему Подмосковью

Оплатить проезд "Тройкой" теперь можно по всей Московской области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:18

2022-03-16T11:18

2022-03-16T11:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Оплатить проезд "Тройкой" теперь можно по всей Московской области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Оплатить проезд "Тройкой" теперь можно в более 9 тысяч автобусов по всей Московской области, 5 тысяч из которых - коммерческие перевозчики, подключенные к системе.Отмечается, что с "Тройкой" пассажиры получают доступ к системе лояльности: чем больше поездок за 30 дней, тем больше экономия. После каждой 10-й поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-ой поездки максимальная скидка - 35%.

https://ria.ru/20220309/elektrostal-1777246655.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)