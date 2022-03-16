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Оплатить проезд "Тройкой" можно по всему Подмосковью
Оплатить проезд "Тройкой" можно по всему Подмосковью - РИА Новости, 16.03.2022
Оплатить проезд "Тройкой" можно по всему Подмосковью
Оплатить проезд "Тройкой" теперь можно по всей Московской области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:18
2022-03-16T11:18
2022-03-16T11:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Оплатить проезд "Тройкой" теперь можно по всей Московской области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Оплатить проезд "Тройкой" теперь можно в более 9 тысяч автобусов по всей Московской области, 5 тысяч из которых - коммерческие перевозчики, подключенные к системе.Отмечается, что с "Тройкой" пассажиры получают доступ к системе лояльности: чем больше поездок за 30 дней, тем больше экономия. После каждой 10-й поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-ой поездки максимальная скидка - 35%.
https://ria.ru/20220309/elektrostal-1777246655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)