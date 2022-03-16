https://ria.ru/20220316/produkty-1778445788.html

Торговые сети Кировской области готовы обеспечить жителей продуктами

Торговые сети Кировской области готовы обеспечить жителей продуктами - РИА Новости, 16.03.2022

Торговые сети Кировской области готовы обеспечить жителей продуктами

Представители торговых сетей Кировской области призывают кировчан не создавать ажиотажный спрос на продукты и заявляют, что в состоянии обеспечить жителей всем... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:15

2022-03-16T14:15

2022-03-16T14:15

кировская область

экономика

игорь васильев

кировская область

пятерочка (сеть магазинов)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Представители торговых сетей Кировской области призывают кировчан не создавать ажиотажный спрос на продукты и заявляют, что в состоянии обеспечить жителей всем необходимым, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Кировской области Игорь Васильев на заседании межведомственной комиссии по экономическому развитию региона поручил вести мониторинг спроса и стоимости продуктов и товаров первой необходимости и своевременно реагировать на изменение ситуации."Жители должны быть уверены в том, что в любое время они могут приобрести продукты питания, которые им необходимы. Поэтому сейчас предприятиям торговли важно учитывать возросший, пусть и временно, спрос и обеспечить наличие на прилавках всех видов продовольствия", – цитирует пресс-служба слова Васильева.Министерство промышленности, предпринимательства и торговли проводит регулярные рейды в торговые компании с целью контроля за ситуацией по наличию продуктов и по уровню цен. Представители торговых сетей отмечают, что последние две недели наблюдается повышенный спрос на товары с длительным сроком хранения. В связи с этим пришлось скорректировать план поставок продуктов в магазины."Временное отсутствие сахара на полках связано с повышенным спросом со стороны населения и проблемами с отгрузкой от производителей. На сегодня поставки сахара осуществляются. Мы обращаемся к покупателям с просьбой не поддерживать ажиотаж. С подобными ситуациями мы уже сталкивались и уверяем, что в состоянии обеспечить население продуктами", - цитируются в сообщении слова директора по развитию торговой сети системы "Глобус" Александра Косулина.Чтобы гарантировать равный доступ покупателей к базовым продуктам, предупредить рост цен на них, а также исключить спекулятивный спрос на товары первой необходимости, торговые сети приняли решение временно лимитировать объем реализации отдельных товаров на одного покупателя.Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области с 2020 года осуществляется еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары по 68 позициям, из них 48 – продовольственные товары. Ежедневно осуществляется мониторинг наличия запасов товаров первой необходимости в продуктовых магазинах. Работа ведется не только с крупными сетями, но и с несетевыми магазинами."Для сдерживания цен представители четырех региональных торговых сетей подписали меморандум, в соответствии с которым взяли на себя обязательство по добровольному самоограничению торговой наценки на один вид товара из продуктовой группы", - отмечается в сообщении.В сети магазинов "Пятерочка" рассказали, что в соответствии с возросшим спросом поставки товара увеличены, товарные позиции постоянно пополняются."В нашей сети запасы всех продуктов имеются. Временное отсутствие может быть связано с необходимостью предпродажной подготовки. На наш взгляд, ситуация создана искусственно: объективных причин запасаться сахарным песком мы не видим. Но поскольку люди покупают его много, стараемся максимально быстро реагировать на спрос. Считаем, что в ближайшую неделю ситуация стабилизируется", - отметил представитель сети магазинов "Вятские рассветы" Руслан Гузаиров.Подчеркивается, что мониторинг наличия основных продуктов питания будет продолжен до выравнивания потребительского спроса.

https://ria.ru/20220304/agrarii-1776485565.html

https://ria.ru/20220303/kirov-1776302400.html

https://ria.ru/20220303/lekarstva-1776261710.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, игорь васильев, кировская область, пятерочка (сеть магазинов)