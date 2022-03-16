https://ria.ru/20220316/problemy-1778497533.html
Путин поручил оперативно решать проблемы, которые ведут к ценовым всплескам
Путин поручил оперативно решать проблемы, которые ведут к ценовым всплескам - РИА Новости, 16.03.2022
Путин поручил оперативно решать проблемы, которые ведут к ценовым всплескам
Нужно оперативно решать логистические и другие проблемы, которые ведут к ценовым всплескам, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:21
2022-03-16T17:21
2022-03-16T17:21
общество
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нужно оперативно решать логистические и другие проблемы, которые ведут к ценовым всплескам, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ."Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220316/biznes-1778497150.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
Путин поручил оперативно решать проблемы, которые ведут к ценовым всплескам
Президент Путин поручил оперативно решать проблемы, которые ведут к ценовым всплескам