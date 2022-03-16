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Путин поручил оперативно решать проблемы, которые ведут к ценовым всплескам - РИА Новости, 16.03.2022
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Путин поручил оперативно решать проблемы, которые ведут к ценовым всплескам
Путин поручил оперативно решать проблемы, которые ведут к ценовым всплескам - РИА Новости, 16.03.2022
Путин поручил оперативно решать проблемы, которые ведут к ценовым всплескам
Нужно оперативно решать логистические и другие проблемы, которые ведут к ценовым всплескам, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:21
2022-03-16T17:21
общество
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нужно оперативно решать логистические и другие проблемы, которые ведут к ценовым всплескам, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ."Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам", - сказал Путин.
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общество, владимир путин
17:21 16.03.2022
 
Путин поручил оперативно решать проблемы, которые ведут к ценовым всплескам

Президент Путин поручил оперативно решать проблемы, которые ведут к ценовым всплескам

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нужно оперативно решать логистические и другие проблемы, которые ведут к ценовым всплескам, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.
"Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 17:20
Частный бизнес должен сейчас лидировать в экономике, заявил Путин
 
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