https://ria.ru/20220316/problemy-1778497533.html

Путин поручил оперативно решать проблемы, которые ведут к ценовым всплескам

Путин поручил оперативно решать проблемы, которые ведут к ценовым всплескам - РИА Новости, 16.03.2022

Путин поручил оперативно решать проблемы, которые ведут к ценовым всплескам

Нужно оперативно решать логистические и другие проблемы, которые ведут к ценовым всплескам, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:21

2022-03-16T17:21

2022-03-16T17:21

общество

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нужно оперативно решать логистические и другие проблемы, которые ведут к ценовым всплескам, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ."Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220316/biznes-1778497150.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир путин