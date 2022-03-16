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Сдавшийся военный на украинском языке призвал сослуживцев сложить оружие
Сдавшийся военный на украинском языке призвал сослуживцев сложить оружие - РИА Новости, 16.03.2022
Сдавшийся военный на украинском языке призвал сослуживцев сложить оружие
Сдавшийся военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов на украинском языке призвал своих сослуживцев сложить оружие. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:34
2022-03-16T15:34
2022-03-16T15:34
обострение ситуации в днр и лнр
россия
мелитополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сдавшийся военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов на украинском языке призвал своих сослуживцев сложить оружие.Видео опроса обнародовано ФСБ России. Игнатов - бывший контрактник-рядовой 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск (часть А3840) в Мелитополе (Запорожская область). Он сам прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска Джанкой."Я могу рассказать это на украинском языке. Я хочу обратиться ко всем сослуживцам, с которыми я служил. Я обращаюсь к вам и прошу вас сложить оружие и сдаваться в плен. Вас тут никто не будет угнетать", - заявил Игнатов.Он также рассказал, что в России к нему отнеслись "очень деликатно", его не били и не обижали, покормили.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мелитополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр, в мире
Сдавшийся военный на украинском языке призвал сослуживцев сложить оружие
Сдавшийся военный на украинском языке призвал сослуживцев сложить оружие