https://ria.ru/20220316/potok-1778427984.html

Выход из "Северного потока" не обсуждается, заявили в E.ON

Выход из "Северного потока" не обсуждается, заявили в E.ON - РИА Новости, 16.03.2022

Выход из "Северного потока" не обсуждается, заявили в E.ON

Выход из проекта газопровода "Северный поток" не обсуждается, заявил на пресс-конференции глава немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:05

2022-03-16T13:05

2022-03-16T13:26

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БЕРЛИН, 16 мар – РИА Новости. Выход из проекта газопровода "Северный поток" не обсуждается, заявил на пресс-конференции глава немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум."Выход из "Северного потока" в настоящий момент вообще не обсуждается. Он не подлежит продаже, это совершенно ясно. Возможно, можно было бы подарить его российскому акционеру, но что можно выиграть таким образом и что это за наказание?" - сказал Бирнбаум, добавив, что "в рамках поддержки позиции федерального правительства (Германии - ред.) мы, несмотря на то, что об этом сложнее говорить и это не столь популярно, будем по-прежнему исполнять наши права" в отношении "Северного потока".

https://ria.ru/20220316/energoresursy-1778394687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, германия, северный поток, природный газ, e.on