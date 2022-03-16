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Выход из "Северного потока" не обсуждается, заявили в E.ON - РИА Новости, 16.03.2022
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Выход из "Северного потока" не обсуждается, заявили в E.ON
Выход из "Северного потока" не обсуждается, заявили в E.ON - РИА Новости, 16.03.2022
Выход из "Северного потока" не обсуждается, заявили в E.ON
Выход из проекта газопровода "Северный поток" не обсуждается, заявил на пресс-конференции глава немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:05
2022-03-16T13:26
в мире
россия
германия
северный поток
природный газ
e.on
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БЕРЛИН, 16 мар – РИА Новости. Выход из проекта газопровода "Северный поток" не обсуждается, заявил на пресс-конференции глава немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум."Выход из "Северного потока" в настоящий момент вообще не обсуждается. Он не подлежит продаже, это совершенно ясно. Возможно, можно было бы подарить его российскому акционеру, но что можно выиграть таким образом и что это за наказание?" - сказал Бирнбаум, добавив, что "в рамках поддержки позиции федерального правительства (Германии - ред.) мы, несмотря на то, что об этом сложнее говорить и это не столь популярно, будем по-прежнему исполнять наши права" в отношении "Северного потока".
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в мире, россия, германия, северный поток, природный газ, e.on
13:05 16.03.2022 (обновлено: 13:26 16.03.2022)
 
Выход из "Северного потока" не обсуждается, заявили в E.ON

Глава E.ON Бирнбаум заявил, что выход концерна из проекта "Северный поток" не обсуждается

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 мар – РИА Новости. Выход из проекта газопровода "Северный поток" не обсуждается, заявил на пресс-конференции глава немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум.
"Выход из "Северного потока" в настоящий момент вообще не обсуждается. Он не подлежит продаже, это совершенно ясно. Возможно, можно было бы подарить его российскому акционеру, но что можно выиграть таким образом и что это за наказание?" - сказал Бирнбаум, добавив, что "в рамках поддержки позиции федерального правительства (Германии - ред.) мы, несмотря на то, что об этом сложнее говорить и это не столь популярно, будем по-прежнему исполнять наши права" в отношении "Северного потока".
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