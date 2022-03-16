https://ria.ru/20220316/poliklinika-1778444505.html
В Благовещенске детская поликлиника открылась после капремонта
В Благовещенске детская поликлиника открылась после капремонта - РИА Новости, 16.03.2022
В Благовещенске детская поликлиника открылась после капремонта
Детская поликлиника №3 открылась в Благовещенске после капитального ремонта, лечебное учреждение находится в здании 1974 года постройки, сообщает правительство... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:09
2022-03-16T14:09
2022-03-16T14:09
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
россия
медицина
здоровье - общество
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мар – РИА Новости. Детская поликлиника №3 открылась в Благовещенске после капитального ремонта, лечебное учреждение находится в здании 1974 года постройки, сообщает правительство Амурской области.Ремонт начался в декабре 2020 года, из областного бюджета было направлено более 57 миллионов рублей, к поликлинике прикреплены более 13,5 тысячи детей, ее плановая мощность – 159 посещений в смену, но по факту врачи принимают более 350 детей. Поликлиника стала третьим в городе детским лечебным учреждением, где сделали капитальный ремонт."У нас ещё одна детская поликлиника в Благовещенске сегодня введена в эксплуатацию после капитального ремонта. Здесь применены технологии "бережливой поликлиники". Дизайн сделан в едином стандарте. Поликлиника меня устроила. Вижу, что качественно отнеслись подрядчики к работам, единственное, затянули немного сроки, но такое, к сожалению, бывает – подрядчиков в области не хватает. Вместе с тем все, что сегодня увидел, мне понравилось. Надеюсь, что поликлиника понравится и маленьким пациентам", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.Во время ремонта инженерные коммуникации заменили на современные, провели наружные и внутренние отделочные работы, организован фильтр-бокс с отдельным входом для оказания неотложной помощи, разделены потоки пациентов. При входе в поликлинику оборудовали пандус, на первом этаже – туалетную комнату для детей с ограниченными возможностями здоровья. Гардероб, который раньше находился в подвале, перенесли на первый этаж."Специалисты уже ведут прием – с утра был медосмотр, приезжали дети с Белогорья порядка 30 человек, сейчас идёт прием пациентов по талонам", - отметила главный врач детской городской клинической больницы, к которой относится поликлиника, Ирина Молчанова.Как отметил Орлов, работы по капитальному ремонту и строительству лечебных учреждений запланированы в области на несколько лет, они обеспечены финансированием."По детским поликлиникам мы практически заканчиваем работу. Уже сданы в эксплуатацию поликлиники в Тынде, Райчихинске. В ближайшее время запустим поликлинику в Зее, сейчас там расставляют мебель. Мы приступили к ремонту взрослых поликлиник. Идёт капитальный ремонт областной больницы. В планах строительство сразу нескольких лечебных учреждений – поликлиники в Поярково, детской поликлиники здесь, в Благовещенске, терапевтического корпуса в Белогорске. Считаю, эта работа ведётся на хорошем уровне", - прокомментировал Орлов.
https://ria.ru/20220310/bolnitsa-1777433179.html
https://ria.ru/20220311/stroymaterialy-1777637253.html
https://ria.ru/20220314/remont-1778030370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, василий орлов (губернатор), амурская область, россия, медицина, здоровье - общество, благовещенск
В Благовещенске детская поликлиника открылась после капремонта
Детская поликлиника №3 открылась в Благовещенске после капитального ремонта
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мар – РИА Новости.
Детская поликлиника №3 открылась в Благовещенске после капитального ремонта, лечебное учреждение находится в здании 1974 года постройки, сообщает
правительство Амурской области.
Ремонт начался в декабре 2020 года, из областного бюджета было направлено более 57 миллионов рублей, к поликлинике прикреплены более 13,5 тысячи детей, ее плановая мощность – 159 посещений в смену, но по факту врачи принимают более 350 детей. Поликлиника стала третьим в городе детским лечебным учреждением, где сделали капитальный ремонт.
"У нас ещё одна детская поликлиника в Благовещенске
сегодня введена в эксплуатацию после капитального ремонта. Здесь применены технологии "бережливой поликлиники". Дизайн сделан в едином стандарте. Поликлиника меня устроила. Вижу, что качественно отнеслись подрядчики к работам, единственное, затянули немного сроки, но такое, к сожалению, бывает – подрядчиков в области не хватает. Вместе с тем все, что сегодня увидел, мне понравилось. Надеюсь, что поликлиника понравится и маленьким пациентам", - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов
, его слова приводятся в сообщении.
Во время ремонта инженерные коммуникации заменили на современные, провели наружные и внутренние отделочные работы, организован фильтр-бокс с отдельным входом для оказания неотложной помощи, разделены потоки пациентов. При входе в поликлинику оборудовали пандус, на первом этаже – туалетную комнату для детей с ограниченными возможностями здоровья. Гардероб, который раньше находился в подвале, перенесли на первый этаж.
"Специалисты уже ведут прием – с утра был медосмотр, приезжали дети с Белогорья порядка 30 человек, сейчас идёт прием пациентов по талонам", - отметила главный врач детской городской клинической больницы, к которой относится поликлиника, Ирина Молчанова.
Как отметил Орлов, работы по капитальному ремонту и строительству лечебных учреждений запланированы в области на несколько лет, они обеспечены финансированием.
"По детским поликлиникам мы практически заканчиваем работу. Уже сданы в эксплуатацию поликлиники в Тынде
, Райчихинске
. В ближайшее время запустим поликлинику в Зее
, сейчас там расставляют мебель. Мы приступили к ремонту взрослых поликлиник. Идёт капитальный ремонт областной больницы. В планах строительство сразу нескольких лечебных учреждений – поликлиники в Поярково, детской поликлиники здесь, в Благовещенске, терапевтического корпуса в Белогорске
. Считаю, эта работа ведётся на хорошем уровне", - прокомментировал Орлов.