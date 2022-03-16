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Скоро россияне смогут ездить в Крым через Украину, заявил парламентарий

Скоро россияне смогут ездить в Крым через Украину, заявил парламентарий - РИА Новости, 16.03.2022

Скоро россияне смогут ездить в Крым через Украину, заявил парламентарий

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что недалеко то время, когда российские туристы смогут ездить по железной дороге в Крым через... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T06:10

2022-03-16T06:10

2022-03-16T06:13

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владимир путин

россия

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что недалеко то время, когда российские туристы смогут ездить по железной дороге в Крым через территорию Украины.Ранее он заявил о планах полностью восстановить все железнодорожные ветки, некогда связывающие Крым и Херсонскую область Украины и уничтоженные украинской стороной.Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Киев заявил, что это вынужденная, но временная мера. Позже прекратилось движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220316/krym-1778366994.html

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Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир константинов, республика крым, симферополь, украина