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Скоро россияне смогут ездить в Крым через Украину, заявил парламентарий - РИА Новости, 16.03.2022
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Скоро россияне смогут ездить в Крым через Украину, заявил парламентарий
Скоро россияне смогут ездить в Крым через Украину, заявил парламентарий - РИА Новости, 16.03.2022
Скоро россияне смогут ездить в Крым через Украину, заявил парламентарий
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что недалеко то время, когда российские туристы смогут ездить по железной дороге в Крым через... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T06:10
2022-03-16T06:13
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что недалеко то время, когда российские туристы смогут ездить по железной дороге в Крым через территорию Украины.Ранее он заявил о планах полностью восстановить все железнодорожные ветки, некогда связывающие Крым и Херсонскую область Украины и уничтоженные украинской стороной.Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Киев заявил, что это вынужденная, но временная мера. Позже прекратилось движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220316/krym-1778366994.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
республика крым
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в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир константинов, республика крым, симферополь, украина
06:10 16.03.2022 (обновлено: 06:13 16.03.2022)
 
Скоро россияне смогут ездить в Крым через Украину, заявил парламентарий

Глава парламента Крыма Константинов: россияне смогут ездить на полуостров через Украину

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что недалеко то время, когда российские туристы смогут ездить по железной дороге в Крым через территорию Украины.
Ранее он заявил о планах полностью восстановить все железнодорожные ветки, некогда связывающие Крым и Херсонскую область Украины и уничтоженные украинской стороной.

"Уверен, недалеко то время, когда мы будем ездить в Москву и Питер не вокруг Азовского моря, а через Запорожье и Харьков. Этим же путем пойдут в Крым основные потоки отдыхающих. Это более привычный и более короткий маршрут. Остается только его окончательно денацифицировать", — сказал Константинов в интервью РИА Новости.

Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Киев заявил, что это вынужденная, но временная мера. Позже прекратилось движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
03:08
Крым восстановит все железнодорожные ветки с Украиной
 
В миреВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВладимир КонстантиновРеспублика КрымСимферопольУкраина
 
 
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