Рейтинг@Mail.ru
Скоростной поезд сошел с рельсов в Японии из-за землетрясения, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/poezd-1778547468.html
Скоростной поезд сошел с рельсов в Японии из-за землетрясения, сообщили СМИ
Скоростной поезд сошел с рельсов в Японии из-за землетрясения, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2022
Скоростной поезд сошел с рельсов в Японии из-за землетрясения, сообщили СМИ
Скоростной электропоезд Синкансэн сошел с рельсов на линии Тохоку на северо-востоке Японии из-за землетрясения, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:13
2022-03-16T20:40
в мире
япония
фукусима (город)
фукусима (префектура)
землетрясение
землетрясение на северо-востоке японии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778546343_0:120:3019:1819_1920x0_80_0_0_da08daa9c78fce50b06b73795ca93675.jpg
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Скоростной электропоезд Синкансэн сошел с рельсов на линии Тохоку на северо-востоке Японии из-за землетрясения, сообщил телеканал NHK.Поезд сошел с рельсом между городом Фукусима и Сироисидзао. Сообщается, что часть вагонов накренилась. В поезде находились около 100 человек, они эвакуированы, пострадавших нет.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны.Очаг залегал на глубине 60 километров. Объявлена угроза цунами.Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.Информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20220316/elektrichestvo-1778521823.html
япония
фукусима (город)
фукусима (префектура)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778546343_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2eccc05c3cfc4b1dd3d48f7ef2afbeab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, фукусима (город), фукусима (префектура), землетрясение, землетрясение на северо-востоке японии
20:13 16.03.2022 (обновлено: 20:40 16.03.2022)
 
Скоростной поезд сошел с рельсов в Японии из-за землетрясения, сообщили СМИ

NHK: скоростной поезд на северо-востоке Японии сошел с рельсов из-за землетрясения

© REUTERS / KyodoРазбросанные в результате землетрясения товары в магазине в городе Сэндай, Япония
Разбросанные в результате землетрясения товары в магазине в городе Сэндай, Япония - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Kyodo
Разбросанные в результате землетрясения товары в магазине в городе Сэндай, Япония
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Скоростной электропоезд Синкансэн сошел с рельсов на линии Тохоку на северо-востоке Японии из-за землетрясения, сообщил телеканал NHK.
Поезд сошел с рельсом между городом Фукусима и Сироисидзао. Сообщается, что часть вагонов накренилась. В поезде находились около 100 человек, они эвакуированы, пострадавших нет.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Очаг залегал на глубине 60 километров. Объявлена угроза цунами.
Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Дома и здания во время отключения электричества после землетрясения в районе Тосима в Токио - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 18:21
Два миллиона зданий остались без электричества после землетрясения в Японии
 
В миреЯпонияФукусима (город)Фукусима (префектура)ЗемлетрясениеЗемлетрясение на северо-востоке Японии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала