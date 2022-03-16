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Скоростной поезд сошел с рельсов в Японии из-за землетрясения, сообщили СМИ
Скоростной поезд сошел с рельсов в Японии из-за землетрясения, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2022
Скоростной поезд сошел с рельсов в Японии из-за землетрясения, сообщили СМИ
Скоростной электропоезд Синкансэн сошел с рельсов на линии Тохоку на северо-востоке Японии из-за землетрясения, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:13
2022-03-16T20:13
2022-03-16T20:40
в мире
япония
фукусима (город)
фукусима (префектура)
землетрясение
землетрясение на северо-востоке японии
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Скоростной электропоезд Синкансэн сошел с рельсов на линии Тохоку на северо-востоке Японии из-за землетрясения, сообщил телеканал NHK.Поезд сошел с рельсом между городом Фукусима и Сироисидзао. Сообщается, что часть вагонов накренилась. В поезде находились около 100 человек, они эвакуированы, пострадавших нет.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны.Очаг залегал на глубине 60 километров. Объявлена угроза цунами.Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.Информации о жертвах и разрушениях нет.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, фукусима (город), фукусима (префектура), землетрясение, землетрясение на северо-востоке японии
20:13 16.03.2022 (обновлено: 20:40 16.03.2022)
Скоростной поезд сошел с рельсов в Японии из-за землетрясения, сообщили СМИ
NHK: скоростной поезд на северо-востоке Японии сошел с рельсов из-за землетрясения