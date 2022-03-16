https://ria.ru/20220316/poezd-1778547468.html

Скоростной поезд сошел с рельсов в Японии из-за землетрясения, сообщили СМИ

Скоростной поезд сошел с рельсов в Японии из-за землетрясения, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2022

Скоростной поезд сошел с рельсов в Японии из-за землетрясения, сообщили СМИ

Скоростной электропоезд Синкансэн сошел с рельсов на линии Тохоку на северо-востоке Японии из-за землетрясения, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T20:13

2022-03-16T20:13

2022-03-16T20:40

в мире

япония

фукусима (город)

фукусима (префектура)

землетрясение

землетрясение на северо-востоке японии

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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Скоростной электропоезд Синкансэн сошел с рельсов на линии Тохоку на северо-востоке Японии из-за землетрясения, сообщил телеканал NHK.Поезд сошел с рельсом между городом Фукусима и Сироисидзао. Сообщается, что часть вагонов накренилась. В поезде находились около 100 человек, они эвакуированы, пострадавших нет.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны.Очаг залегал на глубине 60 километров. Объявлена угроза цунами.Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск). Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.Информации о жертвах и разрушениях нет.

https://ria.ru/20220316/elektrichestvo-1778521823.html

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фукусима (город)

фукусима (префектура)

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, япония, фукусима (город), фукусима (префектура), землетрясение, землетрясение на северо-востоке японии