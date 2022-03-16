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В ГД собирают подписи для расследования о биолабораториях на Украине

В ГД собирают подписи для расследования о биолабораториях на Украине - РИА Новости, 16.03.2022

В ГД собирают подписи для расследования о биолабораториях на Украине

Депутаты Госдумы начали собирать подписи для открытия парламентского расследования об обстоятельствах создания биолабораторий на Украине, сообщил глава комитета РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T22:56

2022-03-16T22:56

2022-03-16T22:56

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россия

в мире

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биологическое оружие

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы начали собирать подписи для открытия парламентского расследования об обстоятельствах создания биолабораторий на Украине, сообщил глава комитета по регламенту Олег Морозов."Начался процесс сбора подписей депутатов Государственной думы под обращением о возбуждении парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины", - сообщил Морозов РИА Новости.По его словам, сбор проходит в соответствии с федеральным законом о парламентском расследовании, и чтобы инициировать расследование, необходимо собрать пятую часть голосов депутатов.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

госдума рф, россия, в мире, украина, биологическое оружие