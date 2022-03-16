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В ГД собирают подписи для расследования о биолабораториях на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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В ГД собирают подписи для расследования о биолабораториях на Украине
В ГД собирают подписи для расследования о биолабораториях на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
В ГД собирают подписи для расследования о биолабораториях на Украине
Депутаты Госдумы начали собирать подписи для открытия парламентского расследования об обстоятельствах создания биолабораторий на Украине, сообщил глава комитета РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T22:56
2022-03-16T22:56
госдума рф
россия
в мире
украина
биологическое оружие
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы начали собирать подписи для открытия парламентского расследования об обстоятельствах создания биолабораторий на Украине, сообщил глава комитета по регламенту Олег Морозов."Начался процесс сбора подписей депутатов Государственной думы под обращением о возбуждении парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины", - сообщил Морозов РИА Новости.По его словам, сбор проходит в соответствии с федеральным законом о парламентском расследовании, и чтобы инициировать расследование, необходимо собрать пятую часть голосов депутатов.
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госдума рф, россия, в мире, украина, биологическое оружие
22:56 16.03.2022
 
В ГД собирают подписи для расследования о биолабораториях на Украине

Депутат Морозов: в ГД собирают подписи для расследования о биолабораториях на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы начали собирать подписи для открытия парламентского расследования об обстоятельствах создания биолабораторий на Украине, сообщил глава комитета по регламенту Олег Морозов.
"Начался процесс сбора подписей депутатов Государственной думы под обращением о возбуждении парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины", - сообщил Морозов РИА Новости.
По его словам, сбор проходит в соответствии с федеральным законом о парламентском расследовании, и чтобы инициировать расследование, необходимо собрать пятую часть голосов депутатов.
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 19:15
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
 
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