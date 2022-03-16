https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778527996.html

Липецкие депутаты формируют антисанкционные меры поддержки экономики

Липецкие депутаты формируют антисанкционные меры поддержки экономики - РИА Новости, 16.03.2022

Липецкие депутаты формируют антисанкционные меры поддержки экономики

Липецкие депутаты сформируют список дополнительных мер поддержки экономики области в связи с введением санкций в отношении России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:39

2022-03-16T18:39

2022-03-16T18:39

липецкая область

липецкая область

россия

экономика

санкции в отношении россии

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ЛИПЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Липецкие депутаты сформируют список дополнительных мер поддержки экономики области в связи с введением санкций в отношении России, сообщает пресс-служба регионального парламента.Такое решение принято по итогам внеочередного заседания парламента, на котором представители администрации поделились с депутатами актуальной информацией по ситуации в регионе и мерам поддержки предприятий и малого бизнеса в целях сохранения рабочих мест.Среди многих прозвучавших на заседании предложений – оказание оперативной своевременной помощи ИТ-компаниям, предоставление кредитных каникул не только предпринимателям, потерявшим доходы, но и бюджетникам, проработка механизма предоставления работы беженцам из ДНР и ЛНР, а также введение нулевого налога на имущество для гостиничного бизнеса в связи со снижением в марте потока туристов.В ходе обсуждения Митрохина особо отметила положительный момент – профицит вакансий в регионе.По информации замглавы администрации Липецкой области Ольги Белоглазовой, с начала года за помощью в трудоустройстве обратились более трех тысяч человек.

https://ria.ru/20220315/podderzhka-1778306730.html

липецкая область

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, россия, экономика, санкции в отношении россии