https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778527996.html
Липецкие депутаты формируют антисанкционные меры поддержки экономики
Липецкие депутаты формируют антисанкционные меры поддержки экономики - РИА Новости, 16.03.2022
Липецкие депутаты формируют антисанкционные меры поддержки экономики
Липецкие депутаты сформируют список дополнительных мер поддержки экономики области в связи с введением санкций в отношении России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:39
2022-03-16T18:39
2022-03-16T18:39
липецкая область
липецкая область
россия
экономика
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778527075_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9285e287af50f84dda32f4683c2411b1.jpg
ЛИПЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Липецкие депутаты сформируют список дополнительных мер поддержки экономики области в связи с введением санкций в отношении России, сообщает пресс-служба регионального парламента.Такое решение принято по итогам внеочередного заседания парламента, на котором представители администрации поделились с депутатами актуальной информацией по ситуации в регионе и мерам поддержки предприятий и малого бизнеса в целях сохранения рабочих мест.Среди многих прозвучавших на заседании предложений – оказание оперативной своевременной помощи ИТ-компаниям, предоставление кредитных каникул не только предпринимателям, потерявшим доходы, но и бюджетникам, проработка механизма предоставления работы беженцам из ДНР и ЛНР, а также введение нулевого налога на имущество для гостиничного бизнеса в связи со снижением в марте потока туристов.В ходе обсуждения Митрохина особо отметила положительный момент – профицит вакансий в регионе.По информации замглавы администрации Липецкой области Ольги Белоглазовой, с начала года за помощью в трудоустройстве обратились более трех тысяч человек.
https://ria.ru/20220315/podderzhka-1778306730.html
липецкая область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778527075_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_28676e2e135852a0832802c842b0656c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, россия, экономика, санкции в отношении россии
ЛИПЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Липецкие депутаты сформируют список дополнительных мер поддержки экономики области в связи с введением санкций в отношении России, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Такое решение принято по итогам внеочередного заседания парламента, на котором представители администрации поделились с депутатами актуальной информацией по ситуации в регионе и мерам поддержки предприятий и малого бизнеса в целях сохранения рабочих мест.
"Ситуация контролируется как на федеральном, так и на региональном уровне. Сейчас в разработке секторальные меры поддержки для бизнеса. Депутаты также сформируют список своих предложений по улучшению ситуации", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по экономике Ольги Митрохиной.
Среди многих прозвучавших на заседании предложений – оказание оперативной своевременной помощи ИТ-компаниям, предоставление кредитных каникул не только предпринимателям, потерявшим доходы, но и бюджетникам, проработка механизма предоставления работы беженцам из ДНР и ЛНР, а также введение нулевого налога на имущество для гостиничного бизнеса в связи со снижением в марте потока туристов.
В ходе обсуждения Митрохина особо отметила положительный момент – профицит вакансий в регионе.
По информации замглавы администрации Липецкой области
Ольги Белоглазовой, с начала года за помощью в трудоустройстве обратились более трех тысяч человек.
"Сейчас на рынке труда почти 12 тысяч вакансий, поэтому, если у кого-то и возникнут проблемы с трудоустройством, то без работы люди точно не останутся. Сейчас начинается сезон в строительстве и сельском хозяйстве. Список вакансий дополнится за счет этих отраслей", - пояснила Белоглазова.