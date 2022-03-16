Посол США пообещал Греции поддержку против "агрессивной риторики Турции"
Посол США Пайетт пообещал властям Греции поддержку против "агрессивной риторики Турции"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУсиление мер безопасности на границе Греции с Турцией
Усиление мер безопасности на границе Греции с Турцией
АФИНЫ, 16 мар – РИА Новости. Посол США в Афинах Джеффри Пайетт пообещал Греции поддержку Америки во внешней политике, в том числе против "агрессивной риторики Турции".
Изложение выступления Пайетта на Дельфийском экономическом форуме в Вашингтоне распространил офис первого заместителя министра иностранных дел Греции Милтиадиса Варвициотиса.
Пайетт сказал, что Греция успешно оправилась от более чем десятилетнего экономического кризиса.
"Во время моего пребывания в должности я тесно сотрудничал с правительствами Соединенных Штатов и Греции в усилиях по восстановлению страны в области экономики, обеспечения политической стабильности, а также в области внешней политики", — сказал он. Пайетт добавил, что были предприняты важные шаги, особенно в области внешней политики, такие как Преспанское соглашение, которое сейчас имеет большое значение в украинском кризисе, поскольку Северная Македония теперь является членом НАТО.
Преспанское соглашение решило многолетний спор о названии бывшей югославской республики Македония и открыло ей путь к вступлению в НАТО.
"Греция находится на правильной стороне истории и пользуется поддержкой США по важным вопросам внешней политики, таким как агрессивная риторика Турции", - сказал Пайетт.
Пайетт возглавил дипмиссию в Афинах в 2016 году. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013 по август 2016 года. При нем на Украине произошел государственный переворот, американский посол активно поддерживал его. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине и распределение портфелей в будущем украинском правительстве.
Как сообщил офис Варвициотиса, на форуме в Вашингтоне находятся как покидающий свой пост Пайетт, так и новый посол США в Греции Джордж Цунис.
Первый замглавы МИД Греции Варвициотис находится в США с официальным визитом с 14 по 18 марта. В Вашингтоне он встречается с представителями госдепартамента, сенаторами и конгрессменами, представителями греко-американских и зарубежных ассоциаций. В среду замминистра отправится в Нью-Йорк, где проведет встречи с официальными лицами ООН.
В апреле планируется поездка в США премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.