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Посол США пообещал Греции поддержку против "агрессивной риторики Турции" - РИА Новости, 16.03.2022
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Посол США пообещал Греции поддержку против "агрессивной риторики Турции"
Посол США пообещал Греции поддержку против "агрессивной риторики Турции" - РИА Новости, 16.03.2022
Посол США пообещал Греции поддержку против "агрессивной риторики Турции"
Посол США в Афинах Джеффри Пайетт пообещал Греции поддержку Америки во внешней политике, в том числе против "агрессивной риторики Турции". РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:21
2022-03-16T15:21
в мире
греция
сша
кириакос мицотакис
мид греции‎
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АФИНЫ, 16 мар – РИА Новости. Посол США в Афинах Джеффри Пайетт пообещал Греции поддержку Америки во внешней политике, в том числе против "агрессивной риторики Турции".Изложение выступления Пайетта на Дельфийском экономическом форуме в Вашингтоне распространил офис первого заместителя министра иностранных дел Греции Милтиадиса Варвициотиса.Пайетт сказал, что Греция успешно оправилась от более чем десятилетнего экономического кризиса."Во время моего пребывания в должности я тесно сотрудничал с правительствами Соединенных Штатов и Греции в усилиях по восстановлению страны в области экономики, обеспечения политической стабильности, а также в области внешней политики", — сказал он. Пайетт добавил, что были предприняты важные шаги, особенно в области внешней политики, такие как Преспанское соглашение, которое сейчас имеет большое значение в украинском кризисе, поскольку Северная Македония теперь является членом НАТО.Преспанское соглашение решило многолетний спор о названии бывшей югославской республики Македония и открыло ей путь к вступлению в НАТО."Греция находится на правильной стороне истории и пользуется поддержкой США по важным вопросам внешней политики, таким как агрессивная риторика Турции", - сказал Пайетт.Пайетт возглавил дипмиссию в Афинах в 2016 году. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013 по август 2016 года. При нем на Украине произошел государственный переворот, американский посол активно поддерживал его. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине и распределение портфелей в будущем украинском правительстве.Как сообщил офис Варвициотиса, на форуме в Вашингтоне находятся как покидающий свой пост Пайетт, так и новый посол США в Греции Джордж Цунис.Первый замглавы МИД Греции Варвициотис находится в США с официальным визитом с 14 по 18 марта. В Вашингтоне он встречается с представителями госдепартамента, сенаторами и конгрессменами, представителями греко-американских и зарубежных ассоциаций. В среду замминистра отправится в Нью-Йорк, где проведет встречи с официальными лицами ООН.В апреле планируется поездка в США премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
https://ria.ru/20220316/davlenie-1778415417.html
https://ria.ru/20220207/monastyr-1771498508.html
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в мире, греция, сша, кириакос мицотакис, мид греции‎
15:21 16.03.2022
 
Посол США пообещал Греции поддержку против "агрессивной риторики Турции"

Посол США Пайетт пообещал властям Греции поддержку против "агрессивной риторики Турции"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУсиление мер безопасности на границе Греции с Турцией
Усиление мер безопасности на границе Греции с Турцией - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Усиление мер безопасности на границе Греции с Турцией
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АФИНЫ, 16 мар – РИА Новости. Посол США в Афинах Джеффри Пайетт пообещал Греции поддержку Америки во внешней политике, в том числе против "агрессивной риторики Турции".
Изложение выступления Пайетта на Дельфийском экономическом форуме в Вашингтоне распространил офис первого заместителя министра иностранных дел Греции Милтиадиса Варвициотиса.
Пайетт сказал, что Греция успешно оправилась от более чем десятилетнего экономического кризиса.
"Во время моего пребывания в должности я тесно сотрудничал с правительствами Соединенных Штатов и Греции в усилиях по восстановлению страны в области экономики, обеспечения политической стабильности, а также в области внешней политики", — сказал он. Пайетт добавил, что были предприняты важные шаги, особенно в области внешней политики, такие как Преспанское соглашение, которое сейчас имеет большое значение в украинском кризисе, поскольку Северная Македония теперь является членом НАТО.
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"Греция находится на правильной стороне истории и пользуется поддержкой США по важным вопросам внешней политики, таким как агрессивная риторика Турции", - сказал Пайетт.
Пайетт возглавил дипмиссию в Афинах в 2016 году. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013 по август 2016 года. При нем на Украине произошел государственный переворот, американский посол активно поддерживал его. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине и распределение портфелей в будущем украинском правительстве.
Как сообщил офис Варвициотиса, на форуме в Вашингтоне находятся как покидающий свой пост Пайетт, так и новый посол США в Греции Джордж Цунис.
Первый замглавы МИД Греции Варвициотис находится в США с официальным визитом с 14 по 18 марта. В Вашингтоне он встречается с представителями госдепартамента, сенаторами и конгрессменами, представителями греко-американских и зарубежных ассоциаций. В среду замминистра отправится в Нью-Йорк, где проведет встречи с официальными лицами ООН.
В апреле планируется поездка в США премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
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