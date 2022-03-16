https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778427253.html
Липецкие власти выделят 1 млрд рублей на поддержку местных предприятий
Липецкие власти выделят 1 млрд рублей на поддержку местных предприятий - РИА Новости, 16.03.2022
Липецкие власти выделят 1 млрд рублей на поддержку местных предприятий
Липецкие власти поддержат местные предприятия, попавшие в сложную ситуацию, на эти цели из бюджета будет выделен один миллиарда рублей, сообщил глава региона... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:00
2022-03-16T13:00
2022-03-16T13:00
липецкая область
экономика
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Липецкие власти поддержат местные предприятия, попавшие в сложную ситуацию, на эти цели из бюджета будет выделен один миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, власти региона еженедельно отслеживают ситуацию на предприятиях, рынке труда, в банковской системе, компаниях малого и среднего бизнеса. На основе этого мониторинга сформирован реестр из 152 областных системообразующих предприятий – основных налогоплательщиков и работодателей. В зону риска входят предприятия, где используются импортные комплектующие. Этим фирмам сейчас приходится буквально в ручном режиме налаживать логистику."Наиболее пострадавшие от санкций предприятия получат поддержку, необходимые средства на эти цели будут выделены", – отметил глава региона.Он уточнил, что из миллиарда рублей почти 300 миллионов получит малый бизнес, а 839 миллионов рублей власти направят на поддержку промышленности.Артамонов особо отметил, что компании с иностранным капиталом, ведущие свой бизнес в составе особой экономической зоны "Липецк", продолжают работу. Ни одно предприятие не заявило об уходе.
https://ria.ru/20220315/podderzhka-1778306730.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 16 мар – РИА Новости.
Липецкие власти поддержат местные предприятия, попавшие в сложную ситуацию, на эти цели из бюджета будет выделен один миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, власти региона еженедельно отслеживают ситуацию на предприятиях, рынке труда, в банковской системе, компаниях малого и среднего бизнеса. На основе этого мониторинга сформирован реестр из 152 областных системообразующих предприятий – основных налогоплательщиков и работодателей. В зону риска входят предприятия, где используются импортные комплектующие. Этим фирмам сейчас приходится буквально в ручном режиме налаживать логистику.
"Наиболее пострадавшие от санкций предприятия получат поддержку, необходимые средства на эти цели будут выделены", – отметил глава региона.
Он уточнил, что из миллиарда рублей почти 300 миллионов получит малый бизнес, а 839 миллионов рублей власти направят на поддержку промышленности.
Артамонов особо отметил, что компании с иностранным капиталом, ведущие свой бизнес в составе особой экономической зоны "Липецк", продолжают работу. Ни одно предприятие не заявило об уходе.