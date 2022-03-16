https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778427253.html

Липецкие власти выделят 1 млрд рублей на поддержку местных предприятий

Липецкие власти выделят 1 млрд рублей на поддержку местных предприятий - РИА Новости, 16.03.2022

Липецкие власти выделят 1 млрд рублей на поддержку местных предприятий

Липецкие власти поддержат местные предприятия, попавшие в сложную ситуацию, на эти цели из бюджета будет выделен один миллиарда рублей, сообщил глава региона... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:00

2022-03-16T13:00

2022-03-16T13:00

липецкая область

экономика

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

ЛИПЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Липецкие власти поддержат местные предприятия, попавшие в сложную ситуацию, на эти цели из бюджета будет выделен один миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, власти региона еженедельно отслеживают ситуацию на предприятиях, рынке труда, в банковской системе, компаниях малого и среднего бизнеса. На основе этого мониторинга сформирован реестр из 152 областных системообразующих предприятий – основных налогоплательщиков и работодателей. В зону риска входят предприятия, где используются импортные комплектующие. Этим фирмам сейчас приходится буквально в ручном режиме налаживать логистику."Наиболее пострадавшие от санкций предприятия получат поддержку, необходимые средства на эти цели будут выделены", – отметил глава региона.Он уточнил, что из миллиарда рублей почти 300 миллионов получит малый бизнес, а 839 миллионов рублей власти направят на поддержку промышленности.Артамонов особо отметил, что компании с иностранным капиталом, ведущие свой бизнес в составе особой экономической зоны "Липецк", продолжают работу. Ни одно предприятие не заявило об уходе.

https://ria.ru/20220315/podderzhka-1778306730.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, липецкая область, игорь артамонов