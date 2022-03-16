Рейтинг@Mail.ru
Липецкие власти выделят 1 млрд рублей на поддержку местных предприятий - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778427253.html
Липецкие власти выделят 1 млрд рублей на поддержку местных предприятий
Липецкие власти выделят 1 млрд рублей на поддержку местных предприятий - РИА Новости, 16.03.2022
Липецкие власти выделят 1 млрд рублей на поддержку местных предприятий
Липецкие власти поддержат местные предприятия, попавшие в сложную ситуацию, на эти цели из бюджета будет выделен один миллиарда рублей, сообщил глава региона... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:00
2022-03-16T13:00
липецкая область
экономика
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ЛИПЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Липецкие власти поддержат местные предприятия, попавшие в сложную ситуацию, на эти цели из бюджета будет выделен один миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, власти региона еженедельно отслеживают ситуацию на предприятиях, рынке труда, в банковской системе, компаниях малого и среднего бизнеса. На основе этого мониторинга сформирован реестр из 152 областных системообразующих предприятий – основных налогоплательщиков и работодателей. В зону риска входят предприятия, где используются импортные комплектующие. Этим фирмам сейчас приходится буквально в ручном режиме налаживать логистику."Наиболее пострадавшие от санкций предприятия получат поддержку, необходимые средства на эти цели будут выделены", – отметил глава региона.Он уточнил, что из миллиарда рублей почти 300 миллионов получит малый бизнес, а 839 миллионов рублей власти направят на поддержку промышленности.Артамонов особо отметил, что компании с иностранным капиталом, ведущие свой бизнес в составе особой экономической зоны "Липецк", продолжают работу. Ни одно предприятие не заявило об уходе.
https://ria.ru/20220315/podderzhka-1778306730.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, липецкая область, игорь артамонов
13:00 16.03.2022
 

Липецкие власти выделят 1 млрд рублей на поддержку местных предприятий

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Липецкие власти поддержат местные предприятия, попавшие в сложную ситуацию, на эти цели из бюджета будет выделен один миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, власти региона еженедельно отслеживают ситуацию на предприятиях, рынке труда, в банковской системе, компаниях малого и среднего бизнеса. На основе этого мониторинга сформирован реестр из 152 областных системообразующих предприятий – основных налогоплательщиков и работодателей. В зону риска входят предприятия, где используются импортные комплектующие. Этим фирмам сейчас приходится буквально в ручном режиме налаживать логистику.
"Наиболее пострадавшие от санкций предприятия получат поддержку, необходимые средства на эти цели будут выделены", – отметил глава региона.
Он уточнил, что из миллиарда рублей почти 300 миллионов получит малый бизнес, а 839 миллионов рублей власти направят на поддержку промышленности.
Артамонов особо отметил, что компании с иностранным капиталом, ведущие свой бизнес в составе особой экономической зоны "Липецк", продолжают работу. Ни одно предприятие не заявило об уходе.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 17:25Липецкая область
Липецкие власти разработали меры по стабилизации экономики региона
 
Липецкая областьЭкономикаЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала