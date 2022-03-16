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Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей питания - РИА Новости, 16.03.2022
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Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей питания
Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей питания - РИА Новости, 16.03.2022
Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей питания
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов на поддержку отечественных сетей быстрого питания, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:08
2022-03-16T12:55
общество
сергей собянин
санкции в отношении россии
москва
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов на поддержку отечественных сетей быстрого питания, сообщает пресс-служба столичного правительства."Условием получения гранта является открытие новых точек общественного питания в сегменте быстрого обслуживания (фастфуд), работающих в сегменте доступных цен, и прием на работу новых сотрудников", — говорится в релизе.Размер грантов будет зависеть от площади открываемых точек и еще некоторых особенностей их работы. Заявки будут приниматься с 28 марта по 30 июня.Гранты стали частью пакета дополнительных мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления. Столичные власти рассчитывают, что все это обеспечит дальнейшее развитие индустрии быстрого питания в Москве и позволит отечественным сетям быстро заменить закрывающиеся точки иностранных компаний. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад в ответ объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.Многие крупные бренды объявили о приостановке деятельности или уходе из России. Так, например, McDonald's с 14 марта временно закрыл 850 своих ресторанов, компания Yum! Brands, владеющая брендом KFC, — 70 точек (но это не касается более тысячи ресторанов, работающих по франшизе), а Burger King приостановил корпоративную поддержку на российском рынке, в том числе в вопросе маркетинга и цепочек поставок.Собянин при этом выразил уверенность, что отечественные предприятия фастфуда смогут заменить эти сети, тем более что продукты питания на 99 процентов поставляются российскими производителями.
https://ria.ru/20220311/zapad-1777581881.html
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общество, сергей собянин, санкции в отношении россии, москва
10:08 16.03.2022 (обновлено: 12:55 16.03.2022)
 
Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей питания

Мэр Москвы Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей питания

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов на поддержку отечественных сетей быстрого питания, сообщает пресс-служба столичного правительства.
"Условием получения гранта является открытие новых точек общественного питания в сегменте быстрого обслуживания (фастфуд), работающих в сегменте доступных цен, и прием на работу новых сотрудников", — говорится в релизе.
Размер грантов будет зависеть от площади открываемых точек и еще некоторых особенностей их работы. Заявки будут приниматься с 28 марта по 30 июня.
Гранты стали частью пакета дополнительных мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления. Столичные власти рассчитывают, что все это обеспечит дальнейшее развитие индустрии быстрого питания в Москве и позволит отечественным сетям быстро заменить закрывающиеся точки иностранных компаний.
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Многие крупные бренды объявили о приостановке деятельности или уходе из России. Так, например, McDonald's с 14 марта временно закрыл 850 своих ресторанов, компания Yum! Brands, владеющая брендом KFC, — 70 точек (но это не касается более тысячи ресторанов, работающих по франшизе), а Burger King приостановил корпоративную поддержку на российском рынке, в том числе в вопросе маркетинга и цепочек поставок.
Собянин при этом выразил уверенность, что отечественные предприятия фастфуда смогут заменить эти сети, тем более что продукты питания на 99 процентов поставляются российскими производителями.
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