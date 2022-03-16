https://ria.ru/20220316/peskov-1778566447.html

Песков назвал слова Байдена в адрес Путина недопустимыми

Песков назвал слова Байдена в адрес Путина недопустимыми - РИА Новости, 16.03.2022

Песков назвал слова Байдена в адрес Путина недопустимыми

В Кремле назвали непростительной риторику президента США Джо Байдена, от бомб этой страны погибли сотни тысяч людей во всем мире. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T22:48

2022-03-16T22:48

2022-03-16T23:23

в мире

сша

дмитрий песков

россия

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Кремле назвали непростительной риторику президента США Джо Байдена, от бомб этой страны погибли сотни тысяч людей во всем мире."Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире", — сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Байден ранее заявил, что считает российского лидера "военным преступником".При этом на видео, где журналисты из пула Белого дома задают американскому президенту вопрос на эту тему, он сперва отвечает отрицательно. Потом, пообщавшись с другими присутствовавшими в помещении и покинув комнату, он вернулся и переспросил. В этот раз он ответил утвердительно.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220315/bayden-1778350679.html

https://ria.ru/20220315/inflyatsiya-1778228605.html

сша

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, дмитрий песков, россия, джо байден, владимир путин