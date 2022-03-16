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Песков назвал слова Байдена в адрес Путина недопустимыми - РИА Новости, 16.03.2022
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Песков назвал слова Байдена в адрес Путина недопустимыми
Песков назвал слова Байдена в адрес Путина недопустимыми - РИА Новости, 16.03.2022
Песков назвал слова Байдена в адрес Путина недопустимыми
В Кремле назвали непростительной риторику президента США Джо Байдена, от бомб этой страны погибли сотни тысяч людей во всем мире. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T22:48
2022-03-16T23:23
в мире
сша
дмитрий песков
россия
джо байден
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Кремле назвали непростительной риторику президента США Джо Байдена, от бомб этой страны погибли сотни тысяч людей во всем мире."Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире", — сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Байден ранее заявил, что считает российского лидера "военным преступником".При этом на видео, где журналисты из пула Белого дома задают американскому президенту вопрос на эту тему, он сперва отвечает отрицательно. Потом, пообщавшись с другими присутствовавшими в помещении и покинув комнату, он вернулся и переспросил. В этот раз он ответил утвердительно.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220315/bayden-1778350679.html
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в мире, сша, дмитрий песков, россия, джо байден, владимир путин
22:48 16.03.2022 (обновлено: 23:23 16.03.2022)
 
Песков назвал слова Байдена в адрес Путина недопустимыми

Пресс-секретарь Песков назвал слова Байдена в адрес Путина недопустимыми

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Кремле назвали непростительной риторику президента США Джо Байдена, от бомб этой страны погибли сотни тысяч людей во всем мире.
"Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире", — сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 21:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден выделил Украине более 13 миллиардов долларов
Байден ранее заявил, что считает российского лидера "военным преступником".
При этом на видео, где журналисты из пула Белого дома задают американскому президенту вопрос на эту тему, он сперва отвечает отрицательно. Потом, пообщавшись с другими присутствовавшими в помещении и покинув комнату, он вернулся и переспросил. В этот раз он ответил утвердительно.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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