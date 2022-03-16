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Мединский объяснил перевод переговоров с Украиной в онлайн-формат - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778419961.html
Мединский объяснил перевод переговоров с Украиной в онлайн-формат
Мединский объяснил перевод переговоров с Украиной в онлайн-формат - РИА Новости, 16.03.2022
Мединский объяснил перевод переговоров с Украиной в онлайн-формат
Россия и Украина после трех очных раундов переговоров в Белоруссии решили продолжить их в формате видеосвязи для экономии времени, сил и средств, заявил глава... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:25
2022-03-16T12:25
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
россия
украина
белоруссия
в мире
донбасс
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия и Украина после трех очных раундов переговоров в Белоруссии решили продолжить их в формате видеосвязи для экономии времени, сил и средств, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский."В Белоруссии прошло три очных раунда переговоров, но мы посмотрели: поскольку очень сложная логистика, то в целях экономии времени, сил и средств решили избежать перелетов в Белоруссию с ночевками и ограничиться ежедневной работой с утра до вечера в формате видео-конференц-связи", - сказал Мединский.
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владимир мединский, россия, украина, белоруссия, в мире, донбасс
12:25 16.03.2022
 
Мединский объяснил перевод переговоров с Украиной в онлайн-формат

Помощник Путина Мединский: переговоры с Киевом перевели в онлайн для экономии времени

© РИА Новости / БелТА/Максим Гучек / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / БелТА/Максим Гучек
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Помощник президента России Владимир Мединский
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия и Украина после трех очных раундов переговоров в Белоруссии решили продолжить их в формате видеосвязи для экономии времени, сил и средств, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.
Белоруссии прошло три очных раунда переговоров, но мы посмотрели: поскольку очень сложная логистика, то в целях экономии времени, сил и средств решили избежать перелетов в Белоруссию с ночевками и ограничиться ежедневной работой с утра до вечера в формате видео-конференц-связи", - сказал Мединский.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 11:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров назвал темы переговоров России и Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир МединскийРоссияУкраинаБелоруссияВ миреДонбасс
 
 
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