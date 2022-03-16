https://ria.ru/20220316/peregovory-1778419961.html
Мединский объяснил перевод переговоров с Украиной в онлайн-формат
Мединский объяснил перевод переговоров с Украиной в онлайн-формат - РИА Новости, 16.03.2022
Мединский объяснил перевод переговоров с Украиной в онлайн-формат
Россия и Украина после трех очных раундов переговоров в Белоруссии решили продолжить их в формате видеосвязи для экономии времени, сил и средств, заявил глава... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:25
2022-03-16T12:25
2022-03-16T12:25
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
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донбасс
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия и Украина после трех очных раундов переговоров в Белоруссии решили продолжить их в формате видеосвязи для экономии времени, сил и средств, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский."В Белоруссии прошло три очных раунда переговоров, но мы посмотрели: поскольку очень сложная логистика, то в целях экономии времени, сил и средств решили избежать перелетов в Белоруссию с ночевками и ограничиться ежедневной работой с утра до вечера в формате видео-конференц-связи", - сказал Мединский.
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778407290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мединский, россия, украина, белоруссия, в мире, донбасс
Мединский объяснил перевод переговоров с Украиной в онлайн-формат
Помощник Путина Мединский: переговоры с Киевом перевели в онлайн для экономии времени