https://ria.ru/20220316/peregovory-1778419961.html

Мединский объяснил перевод переговоров с Украиной в онлайн-формат

Мединский объяснил перевод переговоров с Украиной в онлайн-формат - РИА Новости, 16.03.2022

Мединский объяснил перевод переговоров с Украиной в онлайн-формат

Россия и Украина после трех очных раундов переговоров в Белоруссии решили продолжить их в формате видеосвязи для экономии времени, сил и средств, заявил глава... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:25

2022-03-16T12:25

2022-03-16T12:25

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия и Украина после трех очных раундов переговоров в Белоруссии решили продолжить их в формате видеосвязи для экономии времени, сил и средств, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский."В Белоруссии прошло три очных раунда переговоров, но мы посмотрели: поскольку очень сложная логистика, то в целях экономии времени, сил и средств решили избежать перелетов в Белоруссию с ночевками и ограничиться ежедневной работой с утра до вечера в формате видео-конференц-связи", - сказал Мединский.

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778407290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

владимир мединский, россия, украина, белоруссия, в мире, донбасс