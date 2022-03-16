https://ria.ru/20220316/peregovory-1778413340.html
Мединский назвал мир "на поколения" целью переговоров с Украиной
Мединский назвал мир "на поколения" целью переговоров с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
Мединский назвал мир "на поколения" целью переговоров с Украиной
Цель России на переговорах с Киевом не менялась, Москве нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина, не являющаяся плацдармом для атаки на РФ,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:00
2022-03-16T12:00
2022-03-16T18:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
владимир мединский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Цель России на переговорах с Киевом не менялась, Москве нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина, не являющаяся плацдармом для атаки на РФ, нужна "договоренность на поколения", заявил глава делегации РФ, помощник президента страны Владимир Мединский."Цель России точно такая же на этих переговорах, как и цель России, которая поставлена в самом начале специальной военной операции. Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная - не член военных блоков, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом, с которым мы вместе развиваем отношения, строим наше будущее, и которая не является плацдармом военной и экономической атаки против нашей страны. Поэтому цель наша не меняется", - сказал Мединский.Он подчеркнул, что именно поэтому "буквально каждая цифра, каждая буква в договорах" обсуждается с украинской стороной с особой тщательностью. "Мы хотим, чтобы это была договоренность на поколения, чтобы наши дети тоже жили в мире, основа которого закладывается этим договорным процессом", - пояснил Мединский.
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778366394.html
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"Хотим, чтобы это была договоренность на поколения" – Мединский о мире с Украиной
Цель России на переговорах с Киевом не менялась, Москве нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина, не являющаяся плацдармом для атаки на РФ, нужна "договоренность на поколения", заявил глава делегации РФ, помощник президента страны Владимир Мединский.
2022-03-16T12:00
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, украина, владимир мединский, ситуация в днр и лнр
12:00 16.03.2022 (обновлено: 18:57 16.03.2022)
Мединский назвал мир "на поколения" целью переговоров с Украиной
Помощник Путина Мединский назвал мир "на поколения" целью переговоров с Украиной