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Мединский назвал мир "на поколения" целью переговоров с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778413340.html
Мединский назвал мир "на поколения" целью переговоров с Украиной
Мединский назвал мир "на поколения" целью переговоров с Украиной - РИА Новости, 16.03.2022
Мединский назвал мир "на поколения" целью переговоров с Украиной
Цель России на переговорах с Киевом не менялась, Москве нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина, не являющаяся плацдармом для атаки на РФ,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:00
2022-03-16T18:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир мединский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Цель России на переговорах с Киевом не менялась, Москве нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина, не являющаяся плацдармом для атаки на РФ, нужна "договоренность на поколения", заявил глава делегации РФ, помощник президента страны Владимир Мединский."Цель России точно такая же на этих переговорах, как и цель России, которая поставлена в самом начале специальной военной операции. Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная - не член военных блоков, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом, с которым мы вместе развиваем отношения, строим наше будущее, и которая не является плацдармом военной и экономической атаки против нашей страны. Поэтому цель наша не меняется", - сказал Мединский.Он подчеркнул, что именно поэтому "буквально каждая цифра, каждая буква в договорах" обсуждается с украинской стороной с особой тщательностью. "Мы хотим, чтобы это была договоренность на поколения, чтобы наши дети тоже жили в мире, основа которого закладывается этим договорным процессом", - пояснил Мединский.
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778366394.html
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"Хотим, чтобы это была договоренность на поколения" – Мединский о мире с Украиной
Цель России на переговорах с Киевом не менялась, Москве нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина, не являющаяся плацдармом для атаки на РФ, нужна "договоренность на поколения", заявил глава делегации РФ, помощник президента страны Владимир Мединский.
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в мире, россия, украина, владимир мединский, ситуация в днр и лнр
12:00 16.03.2022 (обновлено: 18:57 16.03.2022)
 
Мединский назвал мир "на поколения" целью переговоров с Украиной

Помощник Путина Мединский назвал мир "на поколения" целью переговоров с Украиной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Цель России на переговорах с Киевом не менялась, Москве нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина, не являющаяся плацдармом для атаки на РФ, нужна "договоренность на поколения", заявил глава делегации РФ, помощник президента страны Владимир Мединский.
"Цель России точно такая же на этих переговорах, как и цель России, которая поставлена в самом начале специальной военной операции. Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная - не член военных блоков, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом, с которым мы вместе развиваем отношения, строим наше будущее, и которая не является плацдармом военной и экономической атаки против нашей страны. Поэтому цель наша не меняется", - сказал Мединский.
Он подчеркнул, что именно поэтому "буквально каждая цифра, каждая буква в договорах" обсуждается с украинской стороной с особой тщательностью. "Мы хотим, чтобы это была договоренность на поколения, чтобы наши дети тоже жили в мире, основа которого закладывается этим договорным процессом", - пояснил Мединский.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 02:30
Зеленский заявил о необходимости продолжения переговоров с Россией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВладимир МединскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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