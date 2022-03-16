https://ria.ru/20220316/peregovory-1778407290.html

Лавров назвал темы переговоров России и Украины

Лавров назвал темы переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.03.2022

Лавров назвал темы переговоров России и Украины

Нейтральный статус Украины сейчас обсуждается на переговорах всерьез в увязке с требованиями РФ о гарантиях безопасности, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:36

2022-03-16T11:36

2022-03-16T11:54

россия

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нейтральный статус Украины сейчас обсуждается на переговорах всерьез в увязке с требованиями РФ о гарантиях безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Там есть конкретные формулировки, которые, на мой взгляд, близки к согласованию", - сказал министр в интервью телеканалу РБК, не раскрыв подробностей."Я очень надеюсь, что тот деловой настрой, который сейчас не сразу, непросто, но все-таки начинает проявляться и надеюсь, что он возобладает, он дает надежду, что мы сможем по этой теме договориться. Хотя ясно, что просто изолированно провозгласить нейтралитет и объявить о гарантиях – это, конечно, будет существенным шагом вперед, но проблема гораздо шире, в том числе, с точки зрения пресловутых ценностей", - добавил министр.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778406225.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире, донбасс