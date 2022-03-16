https://ria.ru/20220316/peregovory-1778407290.html
Лавров назвал темы переговоров России и Украины
Лавров назвал темы переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.03.2022
Лавров назвал темы переговоров России и Украины
Нейтральный статус Украины сейчас обсуждается на переговорах всерьез в увязке с требованиями РФ о гарантиях безопасности, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:36
2022-03-16T11:36
2022-03-16T11:54
россия
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нейтральный статус Украины сейчас обсуждается на переговорах всерьез в увязке с требованиями РФ о гарантиях безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Там есть конкретные формулировки, которые, на мой взгляд, близки к согласованию", - сказал министр в интервью телеканалу РБК, не раскрыв подробностей."Я очень надеюсь, что тот деловой настрой, который сейчас не сразу, непросто, но все-таки начинает проявляться и надеюсь, что он возобладает, он дает надежду, что мы сможем по этой теме договориться. Хотя ясно, что просто изолированно провозгласить нейтралитет и объявить о гарантиях – это, конечно, будет существенным шагом вперед, но проблема гораздо шире, в том числе, с точки зрения пресловутых ценностей", - добавил министр.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778406225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире, донбасс
11:36 16.03.2022 (обновлено: 11:54 16.03.2022)
Лавров назвал темы переговоров России и Украины
Глава МИД Лавров: нейтральный статус Украины обсуждается вместе с гарантиями безопасности
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нейтральный статус Украины сейчас обсуждается на переговорах всерьез в увязке с требованиями РФ о гарантиях безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Нейтральный статус сейчас всерьез обсуждается в увязке, конечно же, с гарантиями безопасности", - сказал он в интервью телеканала РБК
, комментируя российско-украинские переговоры.
"Там есть конкретные формулировки, которые, на мой взгляд, близки к согласованию", - сказал министр в интервью телеканалу РБК, не раскрыв подробностей.
"Я очень надеюсь, что тот деловой настрой, который сейчас не сразу, непросто, но все-таки начинает проявляться и надеюсь, что он возобладает, он дает надежду, что мы сможем по этой теме договориться. Хотя ясно, что просто изолированно провозгласить нейтралитет и объявить о гарантиях – это, конечно, будет существенным шагом вперед, но проблема гораздо шире, в том числе, с точки зрения пресловутых ценностей", - добавил министр.