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Лавров назвал темы переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778407290.html
Лавров назвал темы переговоров России и Украины
Лавров назвал темы переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.03.2022
Лавров назвал темы переговоров России и Украины
Нейтральный статус Украины сейчас обсуждается на переговорах всерьез в увязке с требованиями РФ о гарантиях безопасности, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:36
2022-03-16T11:54
россия
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
в мире
донбасс
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нейтральный статус Украины сейчас обсуждается на переговорах всерьез в увязке с требованиями РФ о гарантиях безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Там есть конкретные формулировки, которые, на мой взгляд, близки к согласованию", - сказал министр в интервью телеканалу РБК, не раскрыв подробностей."Я очень надеюсь, что тот деловой настрой, который сейчас не сразу, непросто, но все-таки начинает проявляться и надеюсь, что он возобладает, он дает надежду, что мы сможем по этой теме договориться. Хотя ясно, что просто изолированно провозгласить нейтралитет и объявить о гарантиях – это, конечно, будет существенным шагом вперед, но проблема гораздо шире, в том числе, с точки зрения пресловутых ценностей", - добавил министр.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778406225.html
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире, донбасс
11:36 16.03.2022 (обновлено: 11:54 16.03.2022)
 
Лавров назвал темы переговоров России и Украины

Глава МИД Лавров: нейтральный статус Украины обсуждается вместе с гарантиями безопасности

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нейтральный статус Украины сейчас обсуждается на переговорах всерьез в увязке с требованиями РФ о гарантиях безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Нейтральный статус сейчас всерьез обсуждается в увязке, конечно же, с гарантиями безопасности", - сказал он в интервью телеканала РБК, комментируя российско-украинские переговоры.
"Там есть конкретные формулировки, которые, на мой взгляд, близки к согласованию", - сказал министр в интервью телеканалу РБК, не раскрыв подробностей.
"Я очень надеюсь, что тот деловой настрой, который сейчас не сразу, непросто, но все-таки начинает проявляться и надеюсь, что он возобладает, он дает надежду, что мы сможем по этой теме договориться. Хотя ясно, что просто изолированно провозгласить нейтралитет и объявить о гарантиях – это, конечно, будет существенным шагом вперед, но проблема гораздо шире, в том числе, с точки зрения пресловутых ценностей", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВ миреДонбасс
 
 
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