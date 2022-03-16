https://ria.ru/20220316/peregovory-1778402846.html

Переговоры России и Украины идут непросто, заявил Лавров

Переговоры России и Украины идут непросто, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022

Переговоры России и Украины идут непросто, заявил Лавров

Переговоры России и Украины идут непросто, но есть определенная надежда на достижение компромисса, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:19

2022-03-16T11:19

2022-03-16T11:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Переговоры России и Украины идут непросто, но есть определенная надежда на достижение компромисса, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК."Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам. Но тем не менее есть определенная надежда на достижение компромисса", — сказал Лавров.

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778384593.html

россия

украина

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Ольга Маркова

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров