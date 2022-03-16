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Переговоры России и Украины идут непросто, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778402846.html
Переговоры России и Украины идут непросто, заявил Лавров
Переговоры России и Украины идут непросто, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
Переговоры России и Украины идут непросто, заявил Лавров
Переговоры России и Украины идут непросто, но есть определенная надежда на достижение компромисса, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:19
2022-03-16T11:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Переговоры России и Украины идут непросто, но есть определенная надежда на достижение компромисса, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК."Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам. Но тем не менее есть определенная надежда на достижение компромисса", — сказал Лавров.
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:19 16.03.2022 (обновлено: 11:59 16.03.2022)
 
Переговоры России и Украины идут непросто, заявил Лавров

Глава МИД России Лавров заявил, что есть надежда на компромисс в переговорах с Украиной

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Переговоры России и Украины идут непросто, но есть определенная надежда на достижение компромисса, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.
"Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам. Но тем не менее есть определенная надежда на достижение компромисса", — сказал Лавров.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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