https://ria.ru/20220316/peregovory-1778402846.html
Переговоры России и Украины идут непросто, заявил Лавров
Переговоры России и Украины идут непросто, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
Переговоры России и Украины идут непросто, заявил Лавров
Переговоры России и Украины идут непросто, но есть определенная надежда на достижение компромисса, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:19
2022-03-16T11:19
2022-03-16T11:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Переговоры России и Украины идут непросто, но есть определенная надежда на достижение компромисса, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК."Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам. Но тем не менее есть определенная надежда на достижение компромисса", — сказал Лавров.
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778384593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:19 16.03.2022 (обновлено: 11:59 16.03.2022)
Переговоры России и Украины идут непросто, заявил Лавров
Глава МИД России Лавров заявил, что есть надежда на компромисс в переговорах с Украиной