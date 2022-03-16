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Россия готова к любым форматам переговоров по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778381000.html
Россия готова к любым форматам переговоров по Украине, заявили в МИД
Россия готова к любым форматам переговоров по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 16.03.2022
Россия готова к любым форматам переговоров по Украине, заявили в МИД
Россия готова к любым форматам диалога по Украине, если они дают возможность искать дипломатические решения, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:10
2022-03-16T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
политика
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия готова к любым форматам диалога по Украине, если они дают возможность искать дипломатические решения, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон."К настоящему времени состоялись уже три раунда российско-украинских консультаций в Республике Беларусь, переговорный процесс продолжается. Мы изначально заявляли о готовности к любым форматам общения, если они идут на пользу, дают возможность искать мирные дипломатические решения – разумеется, при безусловном учете интересов нашей национальной безопасности, принципиальных подходов, озвученных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Пилипсон.В понедельник Россия и Украина запустили очередной раунд переговоров, на этот раз он прошел в формате видеоконференции. В переговорах была взята пауза, они продолжились уже 15 марта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона &gt;&gt;
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политика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:10 16.03.2022 (обновлено: 10:58 16.03.2022)
 
Россия готова к любым форматам переговоров по Украине, заявили в МИД

Представитель МИД Пилипсон: Россия готова к любым форматам переговоров по Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия готова к любым форматам диалога по Украине, если они дают возможность искать дипломатические решения, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"К настоящему времени состоялись уже три раунда российско-украинских консультаций в Республике Беларусь, переговорный процесс продолжается. Мы изначально заявляли о готовности к любым форматам общения, если они идут на пользу, дают возможность искать мирные дипломатические решения – разумеется, при безусловном учете интересов нашей национальной безопасности, принципиальных подходов, озвученных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Пилипсон.
В понедельник Россия и Украина запустили очередной раунд переговоров, на этот раз он прошел в формате видеоконференции. В переговорах была взята пауза, они продолжились уже 15 марта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>
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