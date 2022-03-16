https://ria.ru/20220316/peregovory-1778381000.html

Россия готова к любым форматам переговоров по Украине, заявили в МИД

Россия готова к любым форматам переговоров по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 16.03.2022

Россия готова к любым форматам переговоров по Украине, заявили в МИД

Россия готова к любым форматам диалога по Украине, если они дают возможность искать дипломатические решения, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:10

2022-03-16T09:10

2022-03-16T10:58

обострение ситуации в днр и лнр

политика

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия готова к любым форматам диалога по Украине, если они дают возможность искать дипломатические решения, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон."К настоящему времени состоялись уже три раунда российско-украинских консультаций в Республике Беларусь, переговорный процесс продолжается. Мы изначально заявляли о готовности к любым форматам общения, если они идут на пользу, дают возможность искать мирные дипломатические решения – разумеется, при безусловном учете интересов нашей национальной безопасности, принципиальных подходов, озвученных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Пилипсон.В понедельник Россия и Украина запустили очередной раунд переговоров, на этот раз он прошел в формате видеоконференции. В переговорах была взята пауза, они продолжились уже 15 марта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778366394.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии