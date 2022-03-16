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Позиции на переговорах звучат все более реалистично, заявил Зеленский - РИА Новости, 16.03.2022
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Зеленский оценил ход переговоров России и Украины
Позиции на переговорах звучат все более реалистично, заявил Зеленский - РИА Новости, 16.03.2022
Зеленский оценил ход переговоров России и Украины
Позиции сторон на переговорах Киева и Москвы звучат уже реалистичнее, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:09
2022-03-16T17:56
в мире
владимир путин
давид арахамия
украина
россия
владимир зеленский
белоруссия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.Позиции сторон на переговорах Киева и Москвы звучат уже реалистичнее, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram."Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", — сказал украинский лидер.Ранее член украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что они продолжатся в среду.В Белоруссии состоялись уже три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации. На второй встрече стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, владимир путин, давид арахамия, украина, россия, владимир зеленский, белоруссия
09:09 16.03.2022 (обновлено: 17:56 16.03.2022)
 
Позиции на переговорах звучат все более реалистично, заявил Зеленский

Президент Зеленский заявил о более реалистичных позициях Украины и Россией на переговорах

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.Позиции сторон на переговорах Киева и Москвы звучат уже реалистичнее, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram.
"Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", — сказал украинский лидер.
Ранее член украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что они продолжатся в среду.
В Белоруссии состоялись уже три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации. На второй встрече стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
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Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
В миреВладимир ПутинДавид АрахамияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийБелоруссия
 
 
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