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Зеленский заявил о необходимости продолжения переговоров с Россией - РИА Новости, 16.03.2022
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Зеленский заявил о необходимости продолжения переговоров с Россией
Зеленский заявил о необходимости продолжения переговоров с Россией - РИА Новости, 16.03.2022
Зеленский заявил о необходимости продолжения переговоров с Россией
Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении в Telegram, что переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться, это трудно, но важно, позиции... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T02:30
2022-03-16T02:44
в мире
владимир зеленский
украина
россия
владимир путин
давид арахамия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении в Telegram, что переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться, это трудно, но важно, позиции сторон звучат уже реалистичнее.По его словам, он надеется на решения в пользу Киева."Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", — сказал Зеленский.Ранее член украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что они продолжатся в среду.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, владимир путин, давид арахамия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, москва
02:30 16.03.2022 (обновлено: 02:44 16.03.2022)
 
Зеленский заявил о необходимости продолжения переговоров с Россией

Зеленский: переговоры Украины с Россией должны продолжаться, это трудно, но важно

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении в Telegram, что переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться, это трудно, но важно, позиции сторон звучат уже реалистичнее.

"Каждому нужно работать на своем месте, в том числе нашим представителям в делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно, тяжело, но важно", — сказал Зеленский.

По его словам, он надеется на решения в пользу Киева.
"Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", — сказал Зеленский.
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Ранее член украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что они продолжатся в среду.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВладимир ПутинДавид АрахамияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМосква
 
 
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