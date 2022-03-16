https://ria.ru/20220316/peregovory-1778366394.html

Зеленский заявил о необходимости продолжения переговоров с Россией

Зеленский заявил о необходимости продолжения переговоров с Россией - РИА Новости, 16.03.2022

Зеленский заявил о необходимости продолжения переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении в Telegram, что переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться, это трудно, но важно, позиции... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T02:30

2022-03-16T02:30

2022-03-16T02:44

в мире

владимир зеленский

украина

россия

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луганская народная республика

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении в Telegram, что переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться, это трудно, но важно, позиции сторон звучат уже реалистичнее.По его словам, он надеется на решения в пользу Киева."Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", — сказал Зеленский.Ранее член украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что они продолжатся в среду.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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Никита Стома

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