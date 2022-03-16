06:39 16.03.2022 (обновлено: 07:36 16.03.2022)
Экономические отношения с Херсонской областью нарастают, заявили в Крыму
Крымский депутат Константинов: экономические отношения с Херсонской областью нарастают
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе
Отдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Экономические отношения Крыма с Херсонской областью Украины уже возобновляются и будут нарастать, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область.
"С приграничной Херсонской областью отношения уже возобновляются. Один запуск Северо-Крымского канала чего стоит. По мере того как фронт будет от нее отодвигаться, они неизбежно будут нарастать. И это будут не только экономические отношения. Сейчас мы оказываем нашим соседям гуманитарную помощь, но это только начало нашего участия в процессе денацификации этой территории. Кстати, в денацификации других освобожденных территорий бывшей Украины мы тоже обязательно поучаствуем", — сказал Константинов.
По его словам, с Херсонской областью у Крыма были традиционные и очень органичные связи.
"Херсон всегда поставлял фрукты и овощи в период активного курортного сезона, а Крым всегда поставлял рис, например, или вино и много другое", — подчеркнул глава парламента.
Разблокировать Северо-Крымский канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны подчеркнули, что специалисты ведомства уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала для возобновления подачи днепровской воды в Крым.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.