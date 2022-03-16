Рейтинг@Mail.ru
Экономические отношения с Херсонской областью нарастают, заявили в Крыму - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/otnosheniya-1778371381.html
Экономические отношения с Херсонской областью нарастают, заявили в Крыму
Экономические отношения с Херсонской областью нарастают, заявили в Крыму - РИА Новости, 16.03.2022
Экономические отношения с Херсонской областью нарастают, заявили в Крыму
Экономические отношения Крыма с Херсонской областью Украины уже возобновляются и будут нарастать, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T06:39
2022-03-16T07:36
в мире
республика крым
владимир константинов
херсонская область
украина
игорь конашенков
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738099860_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e73100e449bec7f591d10ac108a4a54a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Экономические отношения Крыма с Херсонской областью Украины уже возобновляются и будут нарастать, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область.По его словам, с Херсонской областью у Крыма были традиционные и очень органичные связи."Херсон всегда поставлял фрукты и овощи в период активного курортного сезона, а Крым всегда поставлял рис, например, или вино и много другое", — подчеркнул глава парламента.Разблокировать Северо-Крымский канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны подчеркнули, что специалисты ведомства уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала для возобновления подачи днепровской воды в Крым.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220316/poezdki-1778370433.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
республика крым
херсонская область
украина
россия
донбасс
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738099860_483:399:2682:2048_1920x0_80_0_0_f0a7e3c5f0568939a52c79b75c044283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, владимир константинов, херсонская область , украина, игорь конашенков, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, донбасс, симферополь
06:39 16.03.2022 (обновлено: 07:36 16.03.2022)
 
Экономические отношения с Херсонской областью нарастают, заявили в Крыму

Крымский депутат Константинов: экономические отношения с Херсонской областью нарастают

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе
Отдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Экономические отношения Крыма с Херсонской областью Украины уже возобновляются и будут нарастать, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область.

"С приграничной Херсонской областью отношения уже возобновляются. Один запуск Северо-Крымского канала чего стоит. По мере того как фронт будет от нее отодвигаться, они неизбежно будут нарастать. И это будут не только экономические отношения. Сейчас мы оказываем нашим соседям гуманитарную помощь, но это только начало нашего участия в процессе денацификации этой территории. Кстати, в денацификации других освобожденных территорий бывшей Украины мы тоже обязательно поучаствуем", — сказал Константинов.

По его словам, с Херсонской областью у Крыма были традиционные и очень органичные связи.
"Херсон всегда поставлял фрукты и овощи в период активного курортного сезона, а Крым всегда поставлял рис, например, или вино и много другое", — подчеркнул глава парламента.
Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
06:10
Скоро россияне смогут ездить в Крым через Украину, заявил парламентарий
Разблокировать Северо-Крымский канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны подчеркнули, что специалисты ведомства уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала для возобновления подачи днепровской воды в Крым.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
 
В миреРеспублика КрымВладимир КонстантиновХерсонская областьУкраинаИгорь КонашенковВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФДонбассСимферополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала