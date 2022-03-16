https://ria.ru/20220316/otnosheniya-1778371381.html

Экономические отношения с Херсонской областью нарастают, заявили в Крыму

Экономические отношения с Херсонской областью нарастают, заявили в Крыму - РИА Новости, 16.03.2022

Экономические отношения с Херсонской областью нарастают, заявили в Крыму

Экономические отношения Крыма с Херсонской областью Украины уже возобновляются и будут нарастать, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T06:39

2022-03-16T06:39

2022-03-16T07:36

в мире

республика крым

владимир константинов

херсонская область

украина

игорь конашенков

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738099860_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e73100e449bec7f591d10ac108a4a54a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Экономические отношения Крыма с Херсонской областью Украины уже возобновляются и будут нарастать, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область.По его словам, с Херсонской областью у Крыма были традиционные и очень органичные связи."Херсон всегда поставлял фрукты и овощи в период активного курортного сезона, а Крым всегда поставлял рис, например, или вино и много другое", — подчеркнул глава парламента.Разблокировать Северо-Крымский канал удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны подчеркнули, что специалисты ведомства уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала для возобновления подачи днепровской воды в Крым.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220316/poezdki-1778370433.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

республика крым

херсонская область

украина

россия

донбасс

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, республика крым, владимир константинов, херсонская область , украина, игорь конашенков, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, донбасс, симферополь