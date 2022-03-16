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В МИД назвали поставки Хорватией и Словенией оружия на Украину авантюрой - РИА Новости, 16.03.2022
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В МИД назвали поставки Хорватией и Словенией оружия на Украину авантюрой
В МИД назвали поставки Хорватией и Словенией оружия на Украину авантюрой - РИА Новости, 16.03.2022
В МИД назвали поставки Хорватией и Словенией оружия на Украину авантюрой
Поставки Словенией и Хорватией смертоносного оружия на Украину являются авантюрой, ее авторы должны понимать, против кого оно будет применяться, заявил в... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:49
2022-03-16T10:57
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
украина
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Поставки Словенией и Хорватией смертоносного оружия на Украину являются авантюрой, ее авторы должны понимать, против кого оно будет применяться, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон."Не поддаются пониманию и заявленные как Словенией, так и Хорватией планы поставки киевскому режиму летального вооружения. Авторы этой авантюры должны отдавать себе отчет в том, против кого оружие будет применяться", - сказал Пилипсон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона &gt;&gt;
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
хорватия
словения
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр, хорватия, словения
09:49 16.03.2022 (обновлено: 10:57 16.03.2022)
 
В МИД назвали поставки Хорватией и Словенией оружия на Украину авантюрой

МИД: поставки Словенией и Хорватией смертоносного оружия на Украину являются авантюрой

© РИА Новости / Перейти в фотобанкТанк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области
Танк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Танк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Поставки Словенией и Хорватией смертоносного оружия на Украину являются авантюрой, ее авторы должны понимать, против кого оно будет применяться, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"Не поддаются пониманию и заявленные как Словенией, так и Хорватией планы поставки киевскому режиму летального вооружения. Авторы этой авантюры должны отдавать себе отчет в том, против кого оружие будет применяться", - сказал Пилипсон.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 09:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия готова к любым форматам переговоров по Украине, заявили в МИД
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРХорватияСловения
 
 
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