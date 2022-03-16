https://ria.ru/20220316/operatsiya-1778481697.html

Военная операция на Украине идет по плану, заявил Путин

Военная операция на Украине идет по плану, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

Военная операция на Украине идет по плану, заявил Путин

Специальная операция на Украине идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания о мерах... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:36

2022-03-16T16:36

2022-03-16T17:22

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специальная операция на Украине идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов."Операция развивается успешно", — сказал он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220315/spetsoperatsiya-1778352268.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, владимир путин, украина