https://ria.ru/20220316/operatsiya-1778481697.html
Военная операция на Украине идет по плану, заявил Путин
Военная операция на Украине идет по плану, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Военная операция на Украине идет по плану, заявил Путин
Специальная операция на Украине идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания о мерах... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:36
2022-03-16T16:36
2022-03-16T17:22
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
владимир путин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777414129_0:44:1679:988_1920x0_80_0_0_0036d32242d0211117fbcb65d81f8f52.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специальная операция на Украине идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов."Операция развивается успешно", — сказал он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220315/spetsoperatsiya-1778352268.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777414129_153:0:1528:1031_1920x0_80_0_0_dd64cfe34fd10087d907f1603801b8d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, владимир путин, украина
16:36 16.03.2022 (обновлено: 17:22 16.03.2022)
Военная операция на Украине идет по плану, заявил Путин
Президент России Путин заявил об успешном ходе специальной военной операции на Украине
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специальная операция на Украине идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.
"Операция развивается успешно", — сказал он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.