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Военная операция на Украине идет по плану, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/operatsiya-1778481697.html
Военная операция на Украине идет по плану, заявил Путин
Военная операция на Украине идет по плану, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Военная операция на Украине идет по плану, заявил Путин
Специальная операция на Украине идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания о мерах... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:36
2022-03-16T17:22
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специальная операция на Украине идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов."Операция развивается успешно", — сказал он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220315/spetsoperatsiya-1778352268.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, владимир путин, украина
16:36 16.03.2022 (обновлено: 17:22 16.03.2022)
 
Военная операция на Украине идет по плану, заявил Путин

Президент России Путин заявил об успешном ходе специальной военной операции на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Вертолет Ка-52 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Вертолет Ка-52 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специальная операция на Украине идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.
"Операция развивается успешно", — сказал он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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