https://ria.ru/20220316/ofitsery-1778445278.html

Украинские офицеры одеваются в гражданское и дезертируют, заявил военный

Украинские офицеры одеваются в гражданское и дезертируют, заявил военный - РИА Новости, 16.03.2022

Украинские офицеры одеваются в гражданское и дезертируют, заявил военный

Украинские офицеры бросают оружие и дезертируют, следует из распространенных ФСБ материалов опроса военного из бригады, дислоцированной в Мелитополе. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:11

2022-03-16T14:11

2022-03-16T15:46

обострение ситуации в днр и лнр

мелитополь

джанкой

запорожская область

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Украинские офицеры бросают оружие и дезертируют, следует из распространенных ФСБ материалов опроса военного из бригады, дислоцированной в Мелитополе.Так, об этом рассказал Олег Игнатов — бывший рядовой-контрактник 25-й транспортной авиационной бригады ВСУ (часть А3840). Сам он прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска "Джанкой"."Военнослужащие ВСУ из числа офицерского состава переодеваются в гражданскую форму одежды, бросают табельное оружие и самовольно покидают места несения службы. Оставленное оружие попадает в незаконный оборот. Пистолеты и автоматы продаются гражданскому населению", — говорится в материалах спецслужбы.По словам Игнатова, националисты угрожают военным уничтожением в случае самовольного оставления службы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220309/razvedchik-1777293878.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778434860.html

мелитополь

джанкой

запорожская область

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"Капитан переоделся в "гражданку", скинул оружие" – украинский военный о бегстве сослуживцев Украинские офицеры бросают оружие и дезертируют, следует из распространенных ФСБ материалов опроса военного из бригады, дислоцированной в Мелитополе. 2022-03-16T14:11 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

мелитополь, джанкой, запорожская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире