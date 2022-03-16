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Украинские офицеры одеваются в гражданское и дезертируют, заявил военный - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ofitsery-1778445278.html
Украинские офицеры одеваются в гражданское и дезертируют, заявил военный
Украинские офицеры одеваются в гражданское и дезертируют, заявил военный - РИА Новости, 16.03.2022
Украинские офицеры одеваются в гражданское и дезертируют, заявил военный
Украинские офицеры бросают оружие и дезертируют, следует из распространенных ФСБ материалов опроса военного из бригады, дислоцированной в Мелитополе. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:11
2022-03-16T15:46
обострение ситуации в днр и лнр
мелитополь
джанкой
запорожская область
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Украинские офицеры бросают оружие и дезертируют, следует из распространенных ФСБ материалов опроса военного из бригады, дислоцированной в Мелитополе.Так, об этом рассказал Олег Игнатов — бывший рядовой-контрактник 25-й транспортной авиационной бригады ВСУ (часть А3840). Сам он прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска "Джанкой"."Военнослужащие ВСУ из числа офицерского состава переодеваются в гражданскую форму одежды, бросают табельное оружие и самовольно покидают места несения службы. Оставленное оружие попадает в незаконный оборот. Пистолеты и автоматы продаются гражданскому населению", — говорится в материалах спецслужбы.По словам Игнатова, националисты угрожают военным уничтожением в случае самовольного оставления службы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220309/razvedchik-1777293878.html
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мелитополь
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"Капитан переоделся в "гражданку", скинул оружие" – украинский военный о бегстве сослуживцев
Украинские офицеры бросают оружие и дезертируют, следует из распространенных ФСБ материалов опроса военного из бригады, дислоцированной в Мелитополе.
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мелитополь, джанкой, запорожская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
14:11 16.03.2022 (обновлено: 15:46 16.03.2022)
 
Украинские офицеры одеваются в гражданское и дезертируют, заявил военный

Военный из Мелитополя Игнатов: украинские офицеры одеваются в гражданское и дезертируют

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Украинские офицеры бросают оружие и дезертируют, следует из распространенных ФСБ материалов опроса военного из бригады, дислоцированной в Мелитополе.
Так, об этом рассказал Олег Игнатов — бывший рядовой-контрактник 25-й транспортной авиационной бригады ВСУ (часть А3840). Сам он прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска "Джанкой".
"Военнослужащие ВСУ из числа офицерского состава переодеваются в гражданскую форму одежды, бросают табельное оружие и самовольно покидают места несения службы. Оставленное оружие попадает в незаконный оборот. Пистолеты и автоматы продаются гражданскому населению", — говорится в материалах спецслужбы.
По словам Игнатова, националисты угрожают военным уничтожением в случае самовольного оставления службы.
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Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМелитопольДжанкойЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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