https://ria.ru/20220316/obuchenie-1778467572.html
Минобрнауки расширит сеть центров по обучению противодействию терроризму
Минобрнауки расширит сеть центров по обучению противодействию терроризму - РИА Новости, 16.03.2022
Минобрнауки расширит сеть центров по обучению противодействию терроризму
Минобрнауки РФ планирует обучить в 2022 году около 10 тысяч специалистов в координационных центрах по противодействию терроризму и экстремизму, сообщает... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:53
2022-03-16T15:53
2022-03-16T15:54
россия
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует обучить в 2022 году около 10 тысяч специалистов в координационных центрах по противодействию терроризму и экстремизму, сообщает пресс-служба министерства.Члены координационного совета Минобрнауки России по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма подвели итоги работы в 2021 году и обсудили планы на нынешний год. Заседание прошло под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова. Среди участников – представители аппарата Совета безопасности РФ, администрации президента РФ, аппарата Национального антитеррористического комитета, федеральных органов исполнительной власти и организаций."В 2022 году в координационных центрах планируется обучить около 10 тыс. специалистов – это в 3 раза больше, чем годом ранее. В ходе заседания Валерий Фальков отметил, что координационные центры уже демонстрируют хорошие практики профилактической работы, которые необходимо масштабировать. С этой целью принято решение о создании в 2022 году 40 координационных центров на базе российских университетов. В 2024 году такие центры откроются во всех субъектах РФ", - сообщила пресс-служба Минобрнауки.Отмечается, что важной задачей Минобрнауки РФ считает формирование эффективной единой системы организационной и координационной профилактической работы с молодежью, которая "смогла бы дать достойные ответы на вызовы мира". Одним из механизмов построения такой системы является обучение государственных и муниципальных служащих, профессорско-преподавательского состава, а также специалистов, ответственных за профилактическую работу с молодежью в координационных центрах по противодействию терроризму и экстремизму, добавляется в сообщении."В целях совершенствования программ обучения на заседании утверждены четыре программы повышения квалификации и два учебно-методических комплекса, связанных с выявлением деструктивных субкультур, обеспечением антитеррористической безопасности в вузах, противодействием террористическим угрозам в интернете, диагностике и профилактике деструктивного поведения, религиозного и этнического экстремизма и так далее", - говорится в сообщении.Там же уточняется, что на заседании также был принят ряд важных решений, в числе которых активизация работы по вопросам формирования общероссийской гражданской идентичности, создание пула экспертов по направлениям деятельности совета, развитие единого информационного портала "Интерактивная карта антитеррористической деятельности в образовательных организациях и научных учреждениях Российской Федерации".
https://na.ria.ru/20220315/minobrnauki-1778256130.html
https://na.ria.ru/20220304/novye_spetsialnosti-1776430562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), национальный антитеррористический комитет рф
15:53 16.03.2022 (обновлено: 15:54 16.03.2022)
Минобрнауки расширит сеть центров по обучению противодействию терроризму
Минобрнауки планирует увеличить число обучающихся в центрах противодействия терроризму
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Минобрнауки РФ планирует обучить в 2022 году около 10 тысяч специалистов в координационных центрах по противодействию терроризму и экстремизму, сообщает
пресс-служба министерства.
Члены координационного совета Минобрнауки России
по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма подвели итоги работы в 2021 году и обсудили планы на нынешний год. Заседание прошло под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова. Среди участников – представители аппарата Совета безопасности РФ, администрации президента РФ, аппарата Национального антитеррористического комитета, федеральных органов исполнительной власти и организаций.
"В 2022 году в координационных центрах планируется обучить около 10 тыс. специалистов – это в 3 раза больше, чем годом ранее. В ходе заседания Валерий Фальков
отметил, что координационные центры уже демонстрируют хорошие практики профилактической работы, которые необходимо масштабировать. С этой целью принято решение о создании в 2022 году 40 координационных центров на базе российских университетов. В 2024 году такие центры откроются во всех субъектах РФ", - сообщила пресс-служба Минобрнауки.
Отмечается, что важной задачей Минобрнауки РФ считает формирование эффективной единой системы организационной и координационной профилактической работы с молодежью, которая "смогла бы дать достойные ответы на вызовы мира". Одним из механизмов построения такой системы является обучение государственных и муниципальных служащих, профессорско-преподавательского состава, а также специалистов, ответственных за профилактическую работу с молодежью в координационных центрах по противодействию терроризму и экстремизму, добавляется в сообщении.
"В целях совершенствования программ обучения на заседании утверждены четыре программы повышения квалификации и два учебно-методических комплекса, связанных с выявлением деструктивных субкультур, обеспечением антитеррористической безопасности в вузах, противодействием террористическим угрозам в интернете, диагностике и профилактике деструктивного поведения, религиозного и этнического экстремизма и так далее", - говорится в сообщении.
Там же уточняется, что на заседании также был принят ряд важных решений, в числе которых активизация работы по вопросам формирования общероссийской гражданской идентичности, создание пула экспертов по направлениям деятельности совета, развитие единого информационного портала "Интерактивная карта антитеррористической деятельности в образовательных организациях и научных учреждениях Российской Федерации".