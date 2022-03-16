https://ria.ru/20220316/obstrel-1778571725.html
Мужчина получил ранения из-за обстрела Ясиноватой украинскими войсками
Мужчина получил ранения из-за обстрела Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 16.03.2022
Мужчина получил ранения из-за обстрела Ясиноватой украинскими войсками
Мужчина пострадал в результате обстрела прифронтового города Ясиноватая украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T23:58
2022-03-16T23:58
2022-03-16T23:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
украина
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела прифронтового города Ясиноватая украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Ясиноватой ранен мужчина, который проживает по ул. Орджоникидзе", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр, ясиноватая
23:58 16.03.2022 (обновлено: 23:59 16.03.2022)
Мужчина получил ранения из-за обстрела Ясиноватой украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: мужчина получил ранения из-за обстрела Ясиноватой украинскими войсками