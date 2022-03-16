https://ria.ru/20220316/obstrel-1778560310.html

Украинские силовики обстреляли колонну с беженцами, есть погибшие

Украинские силовики обстреляли колонну с беженцами, есть погибшие - РИА Новости, 16.03.2022

Украинские силовики обстреляли колонну с беженцами, есть погибшие

Под Харьковом ВСУ обстреляли колонну с беженцами, четыре человека погибли, сообщил "начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T21:48

2022-03-16T21:48

2022-03-16T23:39

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

харьков

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Под Харьковом ВСУ обстреляли колонну с беженцами, четыре человека погибли, сообщил "начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Сегодня на харьковском направлении украинская сторона в очередной раз обстреляла автобусную колонну с беженцами, двигающуюся по гуманитарному коридору в сторону России. В результате четыре человека погибли, есть раненые", — сказал он.Мизинцев потребовал от украинской стороны неукоснительно выполнять все условия по обеспечению безопасности гуманитарных коридоров на всех направлениях.Генерал-полковник добавил, что исходя исключительно из гуманных принципов для эвакуации мирных жителей, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, российская сторона 16 марта соблюдает "режим тишины" на ранее предложенных украинскими властями гуманитарных коридорах на киевском, запорожском, житомирском, сумском, харьковском и полтавском направлениях.При этом ВСУ и националисты не позволяют покидать города мирным гражданам, если они хотят уехать в сторону России."Это неоднократно подтверждено средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. По открытым в сторону Российской Федерации гуманитарным коридорам неонацисты национальных батальонов никого не выпускают, угрожая физической расправой, а тех, кому удается прорываться, безжалостно обстреливают", — добавил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220316/zapros-1778561853.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/putin-1778500901.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, украина, харьков