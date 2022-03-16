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Украинские войска наносили удары по Волновахе из РСЗО "Смерч" и "Точки-У"

Украинские войска наносили удары по Волновахе из РСЗО "Смерч" и "Точки-У" - РИА Новости, 16.03.2022

Украинские войска наносили удары по Волновахе из РСЗО "Смерч" и "Точки-У"

Украинские войска наносили по городу Волноваха удары реактивными системами залпового огня "Смерч", а также ракетами комплекса "Точка - У", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T19:17

2022-03-16T19:17

2022-03-16T20:10

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ВОЛНОВАХА (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Украинские войска наносили по городу Волноваха удары реактивными системами залпового огня "Смерч", а также ракетами комплекса "Точка - У", сообщил РИА Новости руководитель представительства Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов."В ходе обследования города Волноваха на предмет фиксации разрушений были обнаружены части от ракет системы "Смерч". Кроме того, были найдены части кассетного боеприпаса, которыми снаряжается ракета комплекса "Точка - У". Аналогичные части были найдены на улице Университетской в Донецке, после ракетного удара ", - сказал Якубов.Кассетная боевая часть "Точки-У" раскрывается в воздухе и разбрасывает на большой площади так называемые суббоеприпасы, которые при достижении земли взрываются, нанося людям осколочные ранения.Оперативная группа совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе отмечает, что из-за обстрелов со стороны украинских силовиков более 70 процентов зданий в городе Волноваха имеют критические повреждения."На данный момент точную цифру сказать трудно. По итогу только одного выезда уже можно сказать что критические повреждения имеют более 70% всех зданий города. Таких повреждений можно было избежать. Но город подвергался активным ударам ствольной и реактивной артиллерии украинских боевиков ", - сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.Украинские боевики во время боёв в Волновахе переодевались в гражданскую одежду, чтобы под видом беженцев выйти из города, сообщил РИА Новости руководитель представительства Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов."В разных частях города, в квартирах, подъездах жилых домов лежит брошенная украинская военная форма. На ней нет следов ранения или чего-то подобного. Много обуви и элементов разгрузки. Около 20 комплектов видели только на одной улице. Вывод напрашивается сам: вскрывали квартиры, переодевались в гражданское и под видом мирных беженцев пытались выйти из города. Не исключено, что до сих в городе могут оставаться переодетые в гражданское военные, что, безусловно, небезопасно ", - сказал Якубов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

https://ria.ru/20220316/foto-1778523767.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрелов Волновахи украинскими войсками Последствия обстрелов Волновахи украинскими войсками 2022-03-16T19:17 true PT0M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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