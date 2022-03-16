Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска наносили удары по Волновахе из РСЗО "Смерч" и "Точки-У" - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/obstrel-1778537761.html
Украинские войска наносили удары по Волновахе из РСЗО "Смерч" и "Точки-У"
Украинские войска наносили удары по Волновахе из РСЗО "Смерч" и "Точки-У" - РИА Новости, 16.03.2022
Украинские войска наносили удары по Волновахе из РСЗО "Смерч" и "Точки-У"
Украинские войска наносили по городу Волноваха удары реактивными системами залпового огня "Смерч", а также ракетами комплекса "Точка - У", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:17
2022-03-16T20:10
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
волноваха
руслан якубов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778546529_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d8f1808e9bf3a32fd91d65109f1e180.jpg
ВОЛНОВАХА (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Украинские войска наносили по городу Волноваха удары реактивными системами залпового огня "Смерч", а также ракетами комплекса "Точка - У", сообщил РИА Новости руководитель представительства Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов."В ходе обследования города Волноваха на предмет фиксации разрушений были обнаружены части от ракет системы "Смерч". Кроме того, были найдены части кассетного боеприпаса, которыми снаряжается ракета комплекса "Точка - У". Аналогичные части были найдены на улице Университетской в Донецке, после ракетного удара ", - сказал Якубов.Кассетная боевая часть "Точки-У" раскрывается в воздухе и разбрасывает на большой площади так называемые суббоеприпасы, которые при достижении земли взрываются, нанося людям осколочные ранения.Оперативная группа совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе отмечает, что из-за обстрелов со стороны украинских силовиков более 70 процентов зданий в городе Волноваха имеют критические повреждения."На данный момент точную цифру сказать трудно. По итогу только одного выезда уже можно сказать что критические повреждения имеют более 70% всех зданий города. Таких повреждений можно было избежать. Но город подвергался активным ударам ствольной и реактивной артиллерии украинских боевиков ", - сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.Украинские боевики во время боёв в Волновахе переодевались в гражданскую одежду, чтобы под видом беженцев выйти из города, сообщил РИА Новости руководитель представительства Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов."В разных частях города, в квартирах, подъездах жилых домов лежит брошенная украинская военная форма. На ней нет следов ранения или чего-то подобного. Много обуви и элементов разгрузки. Около 20 комплектов видели только на одной улице. Вывод напрашивается сам: вскрывали квартиры, переодевались в гражданское и под видом мирных беженцев пытались выйти из города. Не исключено, что до сих в городе могут оставаться переодетые в гражданское военные, что, безусловно, небезопасно ", - сказал Якубов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
https://ria.ru/20220316/foto-1778523767.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
волноваха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия обстрелов Волновахи украинскими войсками
Последствия обстрелов Волновахи украинскими войсками
2022-03-16T19:17
true
PT0M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778546529_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_962246f7451eb9329409273d3c08a8e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, волноваха, руслан якубов, сцкк
19:17 16.03.2022 (обновлено: 20:10 16.03.2022)
 
Украинские войска наносили удары по Волновахе из РСЗО "Смерч" и "Точки-У"

ДНР в СЦКК: украинские войска при обстреле Волновахи использовали "Точку-У" и РСЗО "Смерч"

Читать ria.ru в
ВОЛНОВАХА (ДНР), 16 мар - РИА Новости. Украинские войска наносили по городу Волноваха удары реактивными системами залпового огня "Смерч", а также ракетами комплекса "Точка - У", сообщил РИА Новости руководитель представительства Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
"В ходе обследования города Волноваха на предмет фиксации разрушений были обнаружены части от ракет системы "Смерч". Кроме того, были найдены части кассетного боеприпаса, которыми снаряжается ракета комплекса "Точка - У". Аналогичные части были найдены на улице Университетской в Донецке, после ракетного удара ", - сказал Якубов.
Кассетная боевая часть "Точки-У" раскрывается в воздухе и разбрасывает на большой площади так называемые суббоеприпасы, которые при достижении земли взрываются, нанося людям осколочные ранения.
Оперативная группа совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе отмечает, что из-за обстрелов со стороны украинских силовиков более 70 процентов зданий в городе Волноваха имеют критические повреждения.
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Почему "истинные арийцы" ненавидят жителей Донбасса
"На данный момент точную цифру сказать трудно. По итогу только одного выезда уже можно сказать что критические повреждения имеют более 70% всех зданий города. Таких повреждений можно было избежать. Но город подвергался активным ударам ствольной и реактивной артиллерии украинских боевиков ", - сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
Украинские боевики во время боёв в Волновахе переодевались в гражданскую одежду, чтобы под видом беженцев выйти из города, сообщил РИА Новости руководитель представительства Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 18:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
La Stampa выдала кадр удара ВСУ по Донецку за последствия "атаки России"
"В разных частях города, в квартирах, подъездах жилых домов лежит брошенная украинская военная форма. На ней нет следов ранения или чего-то подобного. Много обуви и элементов разгрузки. Около 20 комплектов видели только на одной улице. Вывод напрашивается сам: вскрывали квартиры, переодевались в гражданское и под видом мирных беженцев пытались выйти из города. Не исключено, что до сих в городе могут оставаться переодетые в гражданское военные, что, безусловно, небезопасно ", - сказал Якубов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВолновахаРуслан ЯкубовСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала