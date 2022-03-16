https://ria.ru/20220316/obstrel-1778490960.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 16.03.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска в среду в 16.30 мск обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, в том числе снарядами 122... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:02
2022-03-16T17:02
2022-03-16T17:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду в 16.30 мск обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, в том числе снарядами 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30... населенный пункт Ясиноватая, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 16.30 ... населенный пункт Пантелеймоновка, выпущены четыре мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
17:02 16.03.2022 (обновлено: 17:07 16.03.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку