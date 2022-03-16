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Украинские войска обстреляли населенные пункты Голубовское и Донецкий в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты Голубовское и Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 16.03.2022
Украинские войска обстреляли населенные пункты Голубовское и Донецкий в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты Голубовское и Донецкий в ЛНР, выпустив 10 мин за 35 минут, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:37
2022-03-16T09:37
2022-03-16T09:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
бмп-1
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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Голубовское и Донецкий в ЛНР, выпустив 10 мин за 35 минут, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела: 08.05 н.п. Новотошковское – Голубовское: миномет 82 мм (6 мин) БМП-1 (10 выстрелов); 08.40 н.п. Новотошковское – Донецкий: миномет 82 мм (4 мины)", - говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, бмп-1
Украинские войска обстреляли населенные пункты Голубовское и Донецкий в ЛНР
В ЛНР заявили, что украинские войска обстреляли населенные пункты Голубовское и Донецкий