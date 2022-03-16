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Адвокаты готовят иск к Netflix из-за ухода из России - РИА Новости, 16.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220316/netflix-1778519347.html
Адвокаты готовят иск к Netflix из-за ухода из России
Адвокаты готовят иск к Netflix из-за ухода из России - РИА Новости, 16.03.2022
Адвокаты готовят иск к Netflix из-за ухода из России
Адвокатское бюро "Чернышов, Лукоянов и партнеры" ("CLP") готовит коллективный иск от российских пользователей к стриминговому сервису Netflix, приостановившему... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:15
2022-03-16T18:15
культура
украина
netflix
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Адвокатское бюро "Чернышов, Лукоянов и партнеры" ("CLP") готовит коллективный иск от российских пользователей к стриминговому сервису Netflix, приостановившему работу в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе бюро.Ранее стриминговый сервис Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины.Там добавили, что действующим законодательством предусмотрены способы защиты таких прав."Наиболее эффективным из них в подобных обстоятельствах является групповой иск, позволяющий привлечь к ответственности компанию нарушителя и взыскать в интересах истцов существенную компенсацию", - отметили в бюро.Адвокаты предложили присоединиться к группе истцов всем, кто считает свои права нарушенными, а компанию Netflix подлежащей привлечению к ответственности за недобросовестные действия на российском рынке."Иск к Netflix является первым шагом в проекте защиты интересов российских граждан и организаций в связи с недобросовестным и дискриминационным поведением целого ряда западных компаний", - сообщил РИА Новости старший партнер бюро Константин Лукоянов.
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украина, netflix
18:15 16.03.2022
 
Адвокаты готовят иск к Netflix из-за ухода из России

Адвокатское бюро готовит коллективный иск к Netflix из-за ухода из России

© AP Photo / Jenny KaneКнопка Netflix на пульте дистанционного управления
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Jenny Kane
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Адвокатское бюро "Чернышов, Лукоянов и партнеры" ("CLP") готовит коллективный иск от российских пользователей к стриминговому сервису Netflix, приостановившему работу в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе бюро.
Ранее стриминговый сервис Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины.
"Односторонний отказ Netflix от предоставления услуг российским пользователям является нарушением договора с российскими пользователями. Подобные действия противоречат ГК РФ и Закону о защите прав потребителей и нарушают права пользователей сервиса на территории России", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что действующим законодательством предусмотрены способы защиты таких прав.
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"Наиболее эффективным из них в подобных обстоятельствах является групповой иск, позволяющий привлечь к ответственности компанию нарушителя и взыскать в интересах истцов существенную компенсацию", - отметили в бюро.
Адвокаты предложили присоединиться к группе истцов всем, кто считает свои права нарушенными, а компанию Netflix подлежащей привлечению к ответственности за недобросовестные действия на российском рынке.
"Иск к Netflix является первым шагом в проекте защиты интересов российских граждан и организаций в связи с недобросовестным и дискриминационным поведением целого ряда западных компаний", - сообщил РИА Новости старший партнер бюро Константин Лукоянов.
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