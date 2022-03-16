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В Китае заявили об "отчаянии" США из-за отказа от российской нефти - РИА Новости, 16.03.2022
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В Китае заявили об "отчаянии" США из-за отказа от российской нефти
В Китае заявили об "отчаянии" США из-за отказа от российской нефти - РИА Новости, 16.03.2022
В Китае заявили об "отчаянии" США из-за отказа от российской нефти
США "впали в отчаяние" после введения запрета на импорт российских энергоносителей и были вынуждены просить помощи у стран-экспортеров нефти, пишет китайская... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T03:08
2022-03-16T03:08
цены на нефть
джо байден
россия
сша
вашингтон (город)
опек
венесуэла
саудовская аравия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США "впали в отчаяние" после введения запрета на импорт российских энергоносителей и были вынуждены просить помощи у стран-экспортеров нефти, пишет китайская газета Global Times.Публицист обратил внимание, что Белый дом безуспешно пытался организовать видеовстречи с участием президента Джо Байдена и лидеров Саудовской Аравии и ОАЭ в попытке сдержать рост цен на энергоресурсы.Обозреватель считает оппортунизмом и признаком незрелости попытку Вашингтона договориться с Николасом Мадуро о смягчении санкций, чтобы американские компании могли снова вкладывать инвестиции в нефтяной сектор Венесуэлы и помочь увеличить добычу в стране.Также автор статьи назвал действия Вашингтона безответственными по отношению к союзникам и партнерам."Мало того, что нынешний трансатлантический альянс против России нанесет ущерб Европе, но ему будут оказывать сопротивление другие страны. Кажется, что Байден сплотил Европу осуждением России, но на самом деле европейские страны безнадежно связаны по рукам и ногам", — предположил публицист.Ранее Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. До этого вице-премьер Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил мнение, что сложившаяся ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничительные меры весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778344721.html
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россия
сша
вашингтон (город)
венесуэла
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цены на нефть, джо байден, россия, сша, вашингтон (город), опек, венесуэла, саудовская аравия, оаэ, николас мадуро
03:08 16.03.2022
 
В Китае заявили об "отчаянии" США из-за отказа от российской нефти

GT: Джо Байден проявил наивность и неумелость, введя запрета на импорт российской нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США "впали в отчаяние" после введения запрета на импорт российских энергоносителей и были вынуждены просить помощи у стран-экспортеров нефти, пишет китайская газета Global Times.
Публицист обратил внимание, что Белый дом безуспешно пытался организовать видеовстречи с участием президента Джо Байдена и лидеров Саудовской Аравии и ОАЭ в попытке сдержать рост цен на энергоресурсы.

"Страны ОПЕК не желают быть связанными по рукам и ногам США или нарушать свои квоты по добыче и вонзать России нож в спину в разгар кризиса. США в отчаянии были вынуждены обратиться за помощью к Ирану, намекнув, что могут начать импорт нефти после подписания ядерной сделки", — говорится в статье.

Обозреватель считает оппортунизмом и признаком незрелости попытку Вашингтона договориться с Николасом Мадуро о смягчении санкций, чтобы американские компании могли снова вкладывать инвестиции в нефтяной сектор Венесуэлы и помочь увеличить добычу в стране.

"Иронично, что Байден, будучи ветераном в политике, проявил полную наивность и неумелость при таких событиях, как вывод американских войск из Афганистана, и в российско-украинском конфликте", — пишет Global Times.

Также автор статьи назвал действия Вашингтона безответственными по отношению к союзникам и партнерам.
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Белый дом отреагировал на санкции России против Байдена
"Мало того, что нынешний трансатлантический альянс против России нанесет ущерб Европе, но ему будут оказывать сопротивление другие страны. Кажется, что Байден сплотил Европу осуждением России, но на самом деле европейские страны безнадежно связаны по рукам и ногам", — предположил публицист.
Ранее Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. До этого вице-премьер Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо выразил мнение, что сложившаяся ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничительные меры весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Москвы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Очередь на АЗС в Испании - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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Цены на нефтьДжо БайденРоссияСШАВашингтон (город)ОПЕКВенесуэлаСаудовская АравияОАЭНиколас Мадуро
 
 
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