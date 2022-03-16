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В Берлине выступили против отправки военных НАТО на Украину - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/nato-1778460767.html
В Берлине выступили против отправки военных НАТО на Украину
В Берлине выступили против отправки военных НАТО на Украину - РИА Новости, 16.03.2022
В Берлине выступили против отправки военных НАТО на Украину
Германия выступает против отправки каких-либо миссий НАТО на Украину, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:29
2022-03-16T15:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
германия
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Германия выступает против отправки каких-либо миссий НАТО на Украину, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Ранее вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский во время визита в Киев предложил направить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава."По этому поводу канцлер много раз, как и французский президент, и американский президент, четко говорил - никакой персонал НАТО, солдат НАТО не будет высылаться за пределы НАТО или на Украину. Это ясно. Это должно быть красной линией, потому что тогда сложно будет различать - то, что вы говорите, гуманитарную, спасательную миссию или военную миссию", - сообщил Хебештрайт на брифинге в среду на просьбу прокомментировать идею отправки миротворческой миссии НАТО на Украину.Сам визит премьер-министров Польши, Словении и Чехии Хебештрайт назвал "достойным восхищения актом солидарности". "Мы приветствуем любую форму солидарности", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778400246.html
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в мире, нато, германия, украина, ситуация в днр и лнр
15:29 16.03.2022 (обновлено: 15:44 16.03.2022)
 
В Берлине выступили против отправки военных НАТО на Украину

Кабмин Германии назвал отправку военных НАТО на Украину красной линией

© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Центр Берлина
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Германия выступает против отправки каких-либо миссий НАТО на Украину, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Ранее вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский во время визита в Киев предложил направить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава.
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"По этому поводу канцлер много раз, как и французский президент, и американский президент, четко говорил - никакой персонал НАТО, солдат НАТО не будет высылаться за пределы НАТО или на Украину. Это ясно. Это должно быть красной линией, потому что тогда сложно будет различать - то, что вы говорите, гуманитарную, спасательную миссию или военную миссию", - сообщил Хебештрайт на брифинге в среду на просьбу прокомментировать идею отправки миротворческой миссии НАТО на Украину.
Сам визит премьер-министров Польши, Словении и Чехии Хебештрайт назвал "достойным восхищения актом солидарности". "Мы приветствуем любую форму солидарности", - добавил он.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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