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Поехавшего на Украину южнокорейского наемника могут казнить, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/naemnik-1778567792.html
Поехавшего на Украину южнокорейского наемника могут казнить, сообщили СМИ
Поехавшего на Украину южнокорейского наемника могут казнить, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2022
Поехавшего на Украину южнокорейского наемника могут казнить, сообщили СМИ
Сбежавший на Украину солдатом-добровольцем южнокорейский ютубер и бывший капитан ВМС Ли Гын отказывается возвращаться на родину, в то время как двое его... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T23:06
2022-03-16T23:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
южная корея
украина
ситуация в днр и лнр
мид южной кореи
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СЕУЛ, 16 мар – РИА Новости. Сбежавший на Украину солдатом-добровольцем южнокорейский ютубер и бывший капитан ВМС Ли Гын отказывается возвращаться на родину, в то время как двое его сотоварищей уже вернулись в Южную Корею и ожидают полицейского расследования, самого Ли Гына за действия в Украине может ждать наказание вплоть до смертной казни, сообщили южнокорейские СМИ.Ютубер Ли Гын состоял раньше во Флотилии специального назначения ВМС Республики Корея (UDT/SEAL), которая занимается спецоперациями. Он и два его товарища сбежали на Украину 6 марта в качестве солдат-добровольцев. По его словам, несмотря на запрет посещения Украины, он и его товарищи просто "не могли остаться в стороне и не помочь Украине", поделившись своими знаниями, профессионализмом и ноу-хау.Южная Корея с середины февраля запретила своим гражданам посещать Украину из соображений безопасности. Нарушителям грозит до года тюремного заключения или штраф в размере до 10 миллионов вон (примерно 8150 долларов). В связи с этим МИД Южной Кореи на прошлой неделе запросил в полиции расследование в отношении Ли Гына и его сообщников и заявил, что признает их паспорта недействительными.Остался одинПо данным агентства Рёнхап, двое мужчин, что уехали вместе с Ли Гыном, уже вернулись в Южную Корею утром в среду и отправлены на семидневный карантин в связи с пандемией коронавируса. После его окончания 22 марта их ждет расследование в полиции.Сам Ли Гын все еще остается на Украине. В своем Instagram он опроверг распространяющиеся в СМИ теории о его смерти или побеге. "Я жив. Мои товарищи благополучно выехали с Украины. Я остался один", - сообщил Ли Гын, чье сообщение цитирует южнокорейская газета "Чунан Ильбо". Сообщается, что позже мужчина удалил свой пост.Вопреки сообщениям ряда российских СМИ, Ли Гын также заявил, что отказывается от помощи южнокорейских властей, которые отправляли ему сообщения с предложением защиты и содействия. "Спасибо, но я пока не могу вернуться. Ситуация здесь (на Украине – ред.) слишком серьезная… Когда настанет время возвращаться я свяжусь с вами", - цитирует его ответ представителю южнокорейской полиции газета "Тона Ильбо".Угроза смертной казниКак сообщает издание "Чосон Ильбо", паспорт Ли Гына все еще действует, но южнокорейский МИД готовится аннулировать его и потребует Ли Гына сдать документ. Более того, помимо уголовного преследования за нарушение закона о паспортах ютубера-наемника может ждать и ответственность за его действия на Украине, включая возможные обвинения в убийстве и использовании взрывчатки, что в Южной Корее подразумевает наказание вплоть до пожизненного заключения и смертной казни.Ютубер уже заявил, что с радостью примет наказание, если вернется на родину "живым". Но, как отмечает газета, Ли Гын может также и принять украинское гражданство.Нарушитель или храбрецОтвечая на новости о возможном признании его паспорта недействительным Ли Гын заявил, что южнокорейскому МИДу стоило бы подумать не о наказании, а о том, как поддержать своих отправившихся на Украину граждан.Как сообщает газета "Чосон Ильбо", эти его высказывания вызвали критику среди южнокорейцев, которые задались вопросом, "почему страна должна помогать тому, кто нарушил закон". "Ты же доброволец, почему требуешь поддержки государства?", - спрашивали комментаторы. В то же время есть в Южной Корее и фанаты Ли Гына, которые поддерживают "храбреца" и желают "благополучно вернуться на родину".Осуждение вызвал и пост Ли Гына, в котором тот поблагодарил украинцев за помощь Южной Корее в Корейской войне (1950-1953) и заявил, что теперь "очередь южнокорейцев помочь Украине". Южнокорейские комментаторы обратили внимание на то, что Украина в то время входила в состав СССР, который поддерживал тогдашнего "врага" Южной Кореи – КНДР. "Может он северокорейский военный?", "Ему нужно заново учить историю страны", - написали комментаторы, которых цитирует "Чосон Ильбо". После этого Ли Гын загрузил новый пост, где написал уже, что "весь мир помог Южной Корее", поэтому теперь ее очередь помогать.Ранее бразильский наемник Тьягу Росси заявил, что иностранный легион на Украине, где были представители стран Европы, Латинской Америки, США, был уничтожен одним ударом.Российские военные 13 марта объявили об ударе высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский во Львовской области, где, по их данным, были уничтожены до 180 зарубежных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Министерство обороны России пообещало продолжать уничтожать прибывших на территорию Украины иностранных наемников и призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим.
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в мире, южная корея, украина, ситуация в днр и лнр, мид южной кореи
23:06 16.03.2022
 
Поехавшего на Украину южнокорейского наемника могут казнить, сообщили СМИ

"Чосон Ильбо": поехавшему на Украину южнокорейскому наемнику может грозить смертная казнь

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМашина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя
Машина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Машина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя
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СЕУЛ, 16 мар – РИА Новости. Сбежавший на Украину солдатом-добровольцем южнокорейский ютубер и бывший капитан ВМС Ли Гын отказывается возвращаться на родину, в то время как двое его сотоварищей уже вернулись в Южную Корею и ожидают полицейского расследования, самого Ли Гына за действия в Украине может ждать наказание вплоть до смертной казни, сообщили южнокорейские СМИ.
Ютубер Ли Гын состоял раньше во Флотилии специального назначения ВМС Республики Корея (UDT/SEAL), которая занимается спецоперациями. Он и два его товарища сбежали на Украину 6 марта в качестве солдат-добровольцев. По его словам, несмотря на запрет посещения Украины, он и его товарищи просто "не могли остаться в стороне и не помочь Украине", поделившись своими знаниями, профессионализмом и ноу-хау.
Южная Корея с середины февраля запретила своим гражданам посещать Украину из соображений безопасности. Нарушителям грозит до года тюремного заключения или штраф в размере до 10 миллионов вон (примерно 8150 долларов). В связи с этим МИД Южной Кореи на прошлой неделе запросил в полиции расследование в отношении Ли Гына и его сообщников и заявил, что признает их паспорта недействительными.
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Остался один

По данным агентства Рёнхап, двое мужчин, что уехали вместе с Ли Гыном, уже вернулись в Южную Корею утром в среду и отправлены на семидневный карантин в связи с пандемией коронавируса. После его окончания 22 марта их ждет расследование в полиции.
Сам Ли Гын все еще остается на Украине. В своем Instagram он опроверг распространяющиеся в СМИ теории о его смерти или побеге. "Я жив. Мои товарищи благополучно выехали с Украины. Я остался один", - сообщил Ли Гын, чье сообщение цитирует южнокорейская газета "Чунан Ильбо". Сообщается, что позже мужчина удалил свой пост.
Вопреки сообщениям ряда российских СМИ, Ли Гын также заявил, что отказывается от помощи южнокорейских властей, которые отправляли ему сообщения с предложением защиты и содействия. "Спасибо, но я пока не могу вернуться. Ситуация здесь (на Украине – ред.) слишком серьезная… Когда настанет время возвращаться я свяжусь с вами", - цитирует его ответ представителю южнокорейской полиции газета "Тона Ильбо".
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Угроза смертной казни

Как сообщает издание "Чосон Ильбо", паспорт Ли Гына все еще действует, но южнокорейский МИД готовится аннулировать его и потребует Ли Гына сдать документ. Более того, помимо уголовного преследования за нарушение закона о паспортах ютубера-наемника может ждать и ответственность за его действия на Украине, включая возможные обвинения в убийстве и использовании взрывчатки, что в Южной Корее подразумевает наказание вплоть до пожизненного заключения и смертной казни.
Ютубер уже заявил, что с радостью примет наказание, если вернется на родину "живым". Но, как отмечает газета, Ли Гын может также и принять украинское гражданство.

Нарушитель или храбрец

Отвечая на новости о возможном признании его паспорта недействительным Ли Гын заявил, что южнокорейскому МИДу стоило бы подумать не о наказании, а о том, как поддержать своих отправившихся на Украину граждан.
Как сообщает газета "Чосон Ильбо", эти его высказывания вызвали критику среди южнокорейцев, которые задались вопросом, "почему страна должна помогать тому, кто нарушил закон". "Ты же доброволец, почему требуешь поддержки государства?", - спрашивали комментаторы. В то же время есть в Южной Корее и фанаты Ли Гына, которые поддерживают "храбреца" и желают "благополучно вернуться на родину".
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Осуждение вызвал и пост Ли Гына, в котором тот поблагодарил украинцев за помощь Южной Корее в Корейской войне (1950-1953) и заявил, что теперь "очередь южнокорейцев помочь Украине". Южнокорейские комментаторы обратили внимание на то, что Украина в то время входила в состав СССР, который поддерживал тогдашнего "врага" Южной Кореи – КНДР. "Может он северокорейский военный?", "Ему нужно заново учить историю страны", - написали комментаторы, которых цитирует "Чосон Ильбо". После этого Ли Гын загрузил новый пост, где написал уже, что "весь мир помог Южной Корее", поэтому теперь ее очередь помогать.
Ранее бразильский наемник Тьягу Росси заявил, что иностранный легион на Украине, где были представители стран Европы, Латинской Америки, США, был уничтожен одним ударом.
Российские военные 13 марта объявили об ударе высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский во Львовской области, где, по их данным, были уничтожены до 180 зарубежных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Министерство обороны России пообещало продолжать уничтожать прибывших на территорию Украины иностранных наемников и призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим.
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