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Зеленский объявил ежедневную минуту молчания на всей территории Украины - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/molchanie-1778453029.html
Зеленский объявил ежедневную минуту молчания на всей территории Украины
Зеленский объявил ежедневную минуту молчания на всей территории Украины - РИА Новости, 16.03.2022
Зеленский объявил ежедневную минуту молчания на всей территории Украины
Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об общенациональной минуте молчания по погибшим, которая будет проводится на Украине ежедневно в 10.00 мск. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:52
2022-03-16T14:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об общенациональной минуте молчания по погибшим, которая будет проводится на Украине ежедневно в 10.00 мск."Сегодня я подписал важный указ об общенациональной минуте молчания… Каждое утро в 9.00 (10.00 мск) на всей территории нашей страны будем вспоминать украинцев, которые отдали свою жизнь", - сказал Зеленский в своем обращении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778444127.html
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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
14:52 16.03.2022
 
Зеленский объявил ежедневную минуту молчания на всей территории Украины

Президент Зеленский подписал указ об общенациональной ежедневной минуте молчания

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на центр Киева. 25 февраля 2022
Вид на центр Киева. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на центр Киева. 25 февраля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об общенациональной минуте молчания по погибшим, которая будет проводится на Украине ежедневно в 10.00 мск.
"Сегодня я подписал важный указ об общенациональной минуте молчания… Каждое утро в 9.00 (10.00 мск) на всей территории нашей страны будем вспоминать украинцев, которые отдали свою жизнь", - сказал Зеленский в своем обращении.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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