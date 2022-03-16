https://ria.ru/20220316/molchanie-1778453029.html

Зеленский объявил ежедневную минуту молчания на всей территории Украины

Зеленский объявил ежедневную минуту молчания на всей территории Украины - РИА Новости, 16.03.2022

Зеленский объявил ежедневную минуту молчания на всей территории Украины

Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об общенациональной минуте молчания по погибшим, которая будет проводится на Украине ежедневно в 10.00 мск. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:52

2022-03-16T14:52

2022-03-16T14:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об общенациональной минуте молчания по погибшим, которая будет проводится на Украине ежедневно в 10.00 мск."Сегодня я подписал важный указ об общенациональной минуте молчания… Каждое утро в 9.00 (10.00 мск) на всей территории нашей страны будем вспоминать украинцев, которые отдали свою жизнь", - сказал Зеленский в своем обращении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778444127.html

https://ria.ru/20220307/goroda-1776982051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр