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Патриарх Кирилл призвал молиться о мире на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220316/mir-1778493280.html
Патриарх Кирилл призвал молиться о мире на Украине
Патриарх Кирилл призвал молиться о мире на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Патриарх Кирилл призвал молиться о мире на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться Богородице о мире на Украине, следует из послания, опубликованного в среду на сайте РПЦ. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:08
2022-03-16T17:08
религия
русская православная церковь
украина
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться Богородице о мире на Украине, следует из послания, опубликованного в среду на сайте РПЦ."Мы переживаем сегодня непростой исторический период: все наши мысли, тревоги и молитвы связаны с происходящими событиями на Украине. Но даже в самые трудные времена испытаний наш народ искал помощи у Пресвятой Богородицы, которая всегда была усердной ходатаицей и заступницей Святой Руси", - сказал патриарх Кирилл.По его словам, во время Великого поста, "Церковь в покаянии предстоит Господу"."Обращаюсь ко всем вам, мои дорогие, с призывом читать ежедневно "Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии" с прибавлением к нему утвержденной ранее молитвы о восстановлении мира. Обратим же наши взоры и воздыхания к усердной заступнице рода христианского, дабы по ее неотступному материнскому ходатайству человеколюбивый Господь приклонил свою милость к нашим народам и даровал крепкий и необоримый мир", - заключил предстоятель Русской церкви.Ранее патриарх Кирилл утвердил текст "молитвы о восстановления мира" для чтения на литургии во всех епархиях Русской православной церкви. В молитве среди прочего есть прошение к Господу "воинов — в заповедях твоих утверди".
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русская православная церковь, украина
17:08 16.03.2022
 
Патриарх Кирилл призвал молиться о мире на Украине

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться Богородице о мире на Украине

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБожественная литургия по случаю 450-летия явления чудотворной Почаевской иконы Божией Матери
Божественная литургия по случаю 450-летия явления чудотворной Почаевской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться Богородице о мире на Украине, следует из послания, опубликованного в среду на сайте РПЦ.
"Мы переживаем сегодня непростой исторический период: все наши мысли, тревоги и молитвы связаны с происходящими событиями на Украине. Но даже в самые трудные времена испытаний наш народ искал помощи у Пресвятой Богородицы, которая всегда была усердной ходатаицей и заступницей Святой Руси", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, во время Великого поста, "Церковь в покаянии предстоит Господу".
"Обращаюсь ко всем вам, мои дорогие, с призывом читать ежедневно "Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии" с прибавлением к нему утвержденной ранее молитвы о восстановлении мира. Обратим же наши взоры и воздыхания к усердной заступнице рода христианского, дабы по ее неотступному материнскому ходатайству человеколюбивый Господь приклонил свою милость к нашим народам и даровал крепкий и необоримый мир", - заключил предстоятель Русской церкви.
Ранее патриарх Кирилл утвердил текст "молитвы о восстановления мира" для чтения на литургии во всех епархиях Русской православной церкви. В молитве среди прочего есть прошение к Господу "воинов — в заповедях твоих утверди".
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