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Большинство стран мира за Россию, но испытывают давление США, заявил Лавров
Большинство стран мира за Россию, но испытывают давление США, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
Большинство стран мира за Россию, но испытывают давление США, заявил Лавров
Большинство стран мира поддерживают Россию, но они находятся под массивным и "грязным" давлением США, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:23
2022-03-16T12:23
2022-03-16T12:23
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
сша
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Большинство стран мира поддерживают Россию, но они находятся под массивным и "грязным" давлением США, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.Отвечая на вопрос о том, остались ли сейчас страны, поддерживающие Россию, министр ответил утвердительно. "Их, по большому счету, большинство. Но то давление, под которым они находятся, оно не то что беспрецедентное, я никогда не мог такого представить", - сказал Лавров в интервью РБК."Я знал, что американцы на многое готовы, чтобы в нынешних условиях не допустить никаких позитивных подвижек в сторону подлинного многополярного и равноправного мира, но что они будут заниматься такой грязной работой, недостойной великой державы, я даже подумать не мог в страшном сне", - заключил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сша
Большинство стран мира за Россию, но испытывают давление США, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: большинство стран мира за Россию, но находятся под давлением США