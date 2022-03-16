https://ria.ru/20220316/mir-1778419400.html

Большинство стран мира за Россию, но испытывают давление США, заявил Лавров

Большинство стран мира за Россию, но испытывают давление США, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022

Большинство стран мира за Россию, но испытывают давление США, заявил Лавров

Большинство стран мира поддерживают Россию, но они находятся под массивным и "грязным" давлением США, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:23

2022-03-16T12:23

2022-03-16T12:23

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

сша

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Большинство стран мира поддерживают Россию, но они находятся под массивным и "грязным" давлением США, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.Отвечая на вопрос о том, остались ли сейчас страны, поддерживающие Россию, министр ответил утвердительно. "Их, по большому счету, большинство. Но то давление, под которым они находятся, оно не то что беспрецедентное, я никогда не мог такого представить", - сказал Лавров в интервью РБК."Я знал, что американцы на многое готовы, чтобы в нынешних условиях не допустить никаких позитивных подвижек в сторону подлинного многополярного и равноправного мира, но что они будут заниматься такой грязной работой, недостойной великой державы, я даже подумать не мог в страшном сне", - заключил министр.

https://ria.ru/20220315/geopolitika-1778153974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сша