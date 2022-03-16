https://ria.ru/20220316/mir-1778405310.html

Лавров назвал ситуацию в мире эпохальной

Лавров назвал ситуацию в мире эпохальной - РИА Новости, 16.03.2022

Лавров назвал ситуацию в мире эпохальной

Нынешняя ситуация эпохальна, идет "битва" за то, как будет выглядеть миропорядок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:29

2022-03-16T11:29

2022-03-16T11:38

сергей лавров

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация эпохальна, идет "битва" за то, как будет выглядеть миропорядок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает "битву" в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778389895.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)