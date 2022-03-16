https://ria.ru/20220316/mir-1778405310.html
Лавров назвал ситуацию в мире эпохальной
Лавров назвал ситуацию в мире эпохальной - РИА Новости, 16.03.2022
Лавров назвал ситуацию в мире эпохальной
Нынешняя ситуация эпохальна, идет "битва" за то, как будет выглядеть миропорядок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:29
2022-03-16T11:29
2022-03-16T11:38
сергей лавров
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777487791_0:55:3129:1815_1920x0_80_0_0_6a548a5b8d7e14485dc421a30049d7e8.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация эпохальна, идет "битва" за то, как будет выглядеть миропорядок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает "битву" в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок", - сказал он в интервью телеканалу РБК.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778389895.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777487791_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_a19106c3583cf5a297b6d5ec0645f3b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:29 16.03.2022 (обновлено: 11:38 16.03.2022)
Лавров назвал ситуацию в мире эпохальной
Глава МИД Лавров: идет битва за то, как будет выглядеть миропорядок