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Лавров назвал ситуацию в мире эпохальной - РИА Новости, 16.03.2022
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Лавров назвал ситуацию в мире эпохальной
Лавров назвал ситуацию в мире эпохальной - РИА Новости, 16.03.2022
Лавров назвал ситуацию в мире эпохальной
Нынешняя ситуация эпохальна, идет "битва" за то, как будет выглядеть миропорядок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:29
2022-03-16T11:38
сергей лавров
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация эпохальна, идет "битва" за то, как будет выглядеть миропорядок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает "битву" в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок", - сказал он в интервью телеканалу РБК.
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сергей лавров, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:29 16.03.2022 (обновлено: 11:38 16.03.2022)
 
Лавров назвал ситуацию в мире эпохальной

Глава МИД Лавров: идет битва за то, как будет выглядеть миропорядок

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация эпохальна, идет "битва" за то, как будет выглядеть миропорядок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает "битву" в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок", - сказал он в интервью телеканалу РБК.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 10:09
Нарышкин заявил, что сейчас определяется судьба России
 
Сергей ЛавровВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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