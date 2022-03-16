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Роль доллара будет снижаться, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
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Роль доллара будет снижаться, заявил Лавров
Роль доллара будет снижаться, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
Роль доллара будет снижаться, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "роль доллара будет падать", доверие к нему снижается из-за политики Вашингтона. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:10
2022-03-16T22:36
в мире
санкции в отношении россии
экономика
цены на нефть
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "роль доллара будет падать", доверие к нему снижается из-за политики Вашингтона."Уже пошли публикации в западной прессе, в немецкой в том числе, буквально вчера, сегодня их видел, что уже многие начинают задумываться, надо ли нам в долларах широко торговать", — сказал Лавров в ходе интервью РБК.Он напомнил, что некоторые страны задумываются о том, что, может быть, им удобнее торговать в юанях, а не в долларах. "И этот процесс уже не остановить", — добавил министр.Лавров также указал, что "роль доллара будет падать, к доллару доверие существенно снижается".
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в мире, санкции в отношении россии, экономика, цены на нефть, рбк (медиагруппа)
12:10 16.03.2022 (обновлено: 22:36 16.03.2022)
 
Роль доллара будет снижаться, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: доверие к доллару падает из-за политики США

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "роль доллара будет падать", доверие к нему снижается из-за политики Вашингтона.
"Уже пошли публикации в западной прессе, в немецкой в том числе, буквально вчера, сегодня их видел, что уже многие начинают задумываться, надо ли нам в долларах широко торговать", — сказал Лавров в ходе интервью РБК.
Он напомнил, что некоторые страны задумываются о том, что, может быть, им удобнее торговать в юанях, а не в долларах. "И этот процесс уже не остановить", — добавил министр.
Лавров также указал, что "роль доллара будет падать, к доллару доверие существенно снижается".
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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