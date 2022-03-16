https://ria.ru/20220316/mid-1778416075.html

Роль доллара будет снижаться, заявил Лавров

Роль доллара будет снижаться, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022

Роль доллара будет снижаться, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "роль доллара будет падать", доверие к нему снижается из-за политики Вашингтона. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:10

2022-03-16T12:10

2022-03-16T22:36

в мире

санкции в отношении россии

экономика

цены на нефть

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "роль доллара будет падать", доверие к нему снижается из-за политики Вашингтона."Уже пошли публикации в западной прессе, в немецкой в том числе, буквально вчера, сегодня их видел, что уже многие начинают задумываться, надо ли нам в долларах широко торговать", — сказал Лавров в ходе интервью РБК.Он напомнил, что некоторые страны задумываются о том, что, может быть, им удобнее торговать в юанях, а не в долларах. "И этот процесс уже не остановить", — добавил министр.Лавров также указал, что "роль доллара будет падать, к доллару доверие существенно снижается".

https://ria.ru/20220316/dollar-1778367399.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, санкции в отношении россии, экономика, цены на нефть, рбк (медиагруппа)