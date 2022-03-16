https://ria.ru/20220316/mid-1778414093.html

Лавров рассказал о любви к украинской культуре и языку

Лавров рассказал о любви к украинской культуре и языку - РИА Новости, 16.03.2022

Лавров рассказал о любви к украинской культуре и языку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любит украинскую культуру, украинский язык и юмор украинского народа с присущей ему самоиронией. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:02

2022-03-16T12:02

2022-03-16T12:17

политика

признание днр и лнр в россии

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любит украинскую культуру, украинский язык и юмор украинского народа с присущей ему самоиронией."Мы никогда не имели никаких претензий к украинскому народу. Лично у меня много друзей украинцев. Я люблю украинскую культуру - эту мягкость, мову украинскую, кухню украинскую люблю, люблю украинский юмор, который всегда с самоиронией и часто раскрывает присущую украинскому характеру хитринку", - сказал Лавров интервью телеканалу РБК."Уверен, что у подавляющего большинства наших граждан нет никаких претензий к украинскому народу, так же как и у украинского народа - к людям России. Но (западные страны) стали украинский народ "дебилизировать" и всячески настраивать против русских", - добавил министр.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778415638.html

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, признание днр и лнр в россии, украина, санкции в отношении россии