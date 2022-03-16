https://ria.ru/20220316/mid-1778414093.html
Лавров рассказал о любви к украинской культуре и языку
Лавров рассказал о любви к украинской культуре и языку - РИА Новости, 16.03.2022
Лавров рассказал о любви к украинской культуре и языку
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любит украинскую культуру, украинский язык и юмор украинского народа с присущей ему самоиронией. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:02
2022-03-16T12:02
2022-03-16T12:17
политика
признание днр и лнр в россии
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любит украинскую культуру, украинский язык и юмор украинского народа с присущей ему самоиронией."Мы никогда не имели никаких претензий к украинскому народу. Лично у меня много друзей украинцев. Я люблю украинскую культуру - эту мягкость, мову украинскую, кухню украинскую люблю, люблю украинский юмор, который всегда с самоиронией и часто раскрывает присущую украинскому характеру хитринку", - сказал Лавров интервью телеканалу РБК."Уверен, что у подавляющего большинства наших граждан нет никаких претензий к украинскому народу, так же как и у украинского народа - к людям России. Но (западные страны) стали украинский народ "дебилизировать" и всячески настраивать против русских", - добавил министр.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778415638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, признание днр и лнр в россии, украина, санкции в отношении россии
12:02 16.03.2022 (обновлено: 12:17 16.03.2022)
Лавров рассказал о любви к украинской культуре и языку
Глава МИД Лавров рассказал, что любит украинскую культуру и украинский юмор с самоиронией