https://ria.ru/20220316/mid-1778387171.html
Москва ответит на высылку российского дипломата из Черногории
Москва ответит на высылку российского дипломата из Черногории - РИА Новости, 16.03.2022
Москва ответит на высылку российского дипломата из Черногории
Россия ответит на решение Черногории объявить российского дипломата persona non grata, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:50
2022-03-16T09:50
2022-03-16T10:57
россия
черногория
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия ответит на решение Черногории объявить российского дипломата persona non grata, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.В начале марта посольство России в Черногории получило ноту МИД страны о провозглашении persona non grata одного из дипломатов РФ.Москва предупредила Черногорию, что ее подключение к антироссийским санкциям ударит по экономике страны, сказал Пилипсон."Северная Македония и Черногория, к сожалению, оказались под влиянием Запада, не сумели сформулировать сколько-нибудь самостоятельную политику на украинском направлении, подключились к фронтальному санкционному режиму. Это неизбежно ударит по ним самим, осложнит и без того непростую экономическую ситуацию. Конечно, пострадают двусторонние связи с Россией. Мы всех об этом давно и неоднократно предупреждали", - добавил глава департамента.Он также напомнил, что "недружественная линия тамошних лидеров по отношению к нашей стране не пользуется общественной поддержкой"."Несмотря на попытки Запада навязать деструктивное единомыслие, граждане этих стран в состоянии сформировать объективную картину, отделить пропагандистскую ложь от фактов", - заключил Пилипсон.Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>
https://ria.ru/20220315/nato-1778239385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черногория, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:50 16.03.2022 (обновлено: 10:57 16.03.2022)
Москва ответит на высылку российского дипломата из Черногории
Россия ответит на решение Черногории объявить российского дипломата персоной нон грата
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Россия ответит на решение Черногории объявить российского дипломата persona non grata, заявил в интервью
РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"Что касается Черногории, то местные власти действительно объявили одного российского дипломата persona non grata. И это не единичный случай за последние годы. Ответ обязательно последует", - сказал Пилипсон.
В начале марта посольство России
в Черногории
получило ноту МИД страны о провозглашении persona non grata одного из дипломатов РФ.
Москва предупредила Черногорию, что ее подключение к антироссийским санкциям ударит по экономике страны, сказал Пилипсон.
"Северная Македония и Черногория, к сожалению, оказались под влиянием Запада, не сумели сформулировать сколько-нибудь самостоятельную политику на украинском направлении, подключились к фронтальному санкционному режиму. Это неизбежно ударит по ним самим, осложнит и без того непростую экономическую ситуацию. Конечно, пострадают двусторонние связи с Россией. Мы всех об этом давно и неоднократно предупреждали", - добавил глава департамента.
Он также напомнил, что "недружественная линия тамошних лидеров по отношению к нашей стране не пользуется общественной поддержкой".
"Несмотря на попытки Запада навязать деструктивное единомыслие, граждане этих стран в состоянии сформировать объективную картину, отделить пропагандистскую ложь от фактов", - заключил Пилипсон.