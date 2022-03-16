https://ria.ru/20220316/mid-1778387171.html

Москва ответит на высылку российского дипломата из Черногории

Москва ответит на высылку российского дипломата из Черногории - РИА Новости, 16.03.2022

Москва ответит на высылку российского дипломата из Черногории

Россия ответит на решение Черногории объявить российского дипломата persona non grata, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:50

2022-03-16T09:50

2022-03-16T10:57

россия

черногория

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия ответит на решение Черногории объявить российского дипломата persona non grata, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.В начале марта посольство России в Черногории получило ноту МИД страны о провозглашении persona non grata одного из дипломатов РФ.Москва предупредила Черногорию, что ее подключение к антироссийским санкциям ударит по экономике страны, сказал Пилипсон."Северная Македония и Черногория, к сожалению, оказались под влиянием Запада, не сумели сформулировать сколько-нибудь самостоятельную политику на украинском направлении, подключились к фронтальному санкционному режиму. Это неизбежно ударит по ним самим, осложнит и без того непростую экономическую ситуацию. Конечно, пострадают двусторонние связи с Россией. Мы всех об этом давно и неоднократно предупреждали", - добавил глава департамента.Он также напомнил, что "недружественная линия тамошних лидеров по отношению к нашей стране не пользуется общественной поддержкой"."Несмотря на попытки Запада навязать деструктивное единомыслие, граждане этих стран в состоянии сформировать объективную картину, отделить пропагандистскую ложь от фактов", - заключил Пилипсон.Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>

https://ria.ru/20220315/nato-1778239385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, черногория, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии