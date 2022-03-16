https://ria.ru/20220316/mid-1778376195.html

В МИД связали новые заявления Японии по Курилам с политикой США

В МИД связали новые заявления Японии по Курилам с политикой США - РИА Новости, 16.03.2022

В МИД связали новые заявления Японии по Курилам с политикой США

Новые заявления Японии по Курилам идут в русле политики конфронтации США с РФ, Токио решения навязываются, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T08:27

2022-03-16T08:27

2022-03-16T08:48

санкции в отношении россии

в мире

япония

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Новые заявления Японии по Курилам идут в русле политики конфронтации США с РФ, Токио решения навязываются, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, готовые решения спускаются Токио. Она подчеркнула, что у России и Японии была прекрасная программа взаимодействия и сотрудничества, стороны смогли вывести приоритетные направления сотрудничества, однако все это превратилось в неактуальную повестку из-за того, что это не устраивало Вашингтон.

https://ria.ru/20220315/biolaboratorii-1778263535.html

япония

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, в мире, япония