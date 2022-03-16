https://ria.ru/20220316/mid-1778376195.html
В МИД связали новые заявления Японии по Курилам с политикой США
В МИД связали новые заявления Японии по Курилам с политикой США - РИА Новости, 16.03.2022
В МИД связали новые заявления Японии по Курилам с политикой США
Новые заявления Японии по Курилам идут в русле политики конфронтации США с РФ, Токио решения навязываются, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T08:27
2022-03-16T08:27
2022-03-16T08:48
санкции в отношении россии
в мире
япония
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Новые заявления Японии по Курилам идут в русле политики конфронтации США с РФ, Токио решения навязываются, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, готовые решения спускаются Токио. Она подчеркнула, что у России и Японии была прекрасная программа взаимодействия и сотрудничества, стороны смогли вывести приоритетные направления сотрудничества, однако все это превратилось в неактуальную повестку из-за того, что это не устраивало Вашингтон.
https://ria.ru/20220315/biolaboratorii-1778263535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, япония
08:27 16.03.2022 (обновлено: 08:48 16.03.2022)
В МИД связали новые заявления Японии по Курилам с политикой США
МИД: новые заявления Японии по Курилам идут в русле политики конфронтации США с Россией