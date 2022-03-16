Рейтинг@Mail.ru
В МИД связали новые заявления Японии по Курилам с политикой США - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/mid-1778376195.html
В МИД связали новые заявления Японии по Курилам с политикой США
В МИД связали новые заявления Японии по Курилам с политикой США - РИА Новости, 16.03.2022
В МИД связали новые заявления Японии по Курилам с политикой США
Новые заявления Японии по Курилам идут в русле политики конфронтации США с РФ, Токио решения навязываются, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T08:27
2022-03-16T08:48
санкции в отношении россии
в мире
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772746207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbd15617e71c42c08cd4cef8e3842c41.jpg
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Новые заявления Японии по Курилам идут в русле политики конфронтации США с РФ, Токио решения навязываются, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, готовые решения спускаются Токио. Она подчеркнула, что у России и Японии была прекрасная программа взаимодействия и сотрудничества, стороны смогли вывести приоритетные направления сотрудничества, однако все это превратилось в неактуальную повестку из-за того, что это не устраивало Вашингтон.
https://ria.ru/20220315/biolaboratorii-1778263535.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772746207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7510c0740ba46ea082970a566cc17f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, в мире, япония
08:27 16.03.2022 (обновлено: 08:48 16.03.2022)
 
В МИД связали новые заявления Японии по Курилам с политикой США

МИД: новые заявления Японии по Курилам идут в русле политики конфронтации США с Россией

© РИА Новости / Екатерина Аристархова / Перейти в фотобанкМыс Васин острова Уруп
Мыс Васин острова Уруп - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Аристархова
Перейти в фотобанк
Мыс Васин острова Уруп
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Новые заявления Японии по Курилам идут в русле политики конфронтации США с РФ, Токио решения навязываются, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сейчас абсолютно четко мы видим отсутствие собственной внешнеполитической линии у Японии в международных делах. Линия диктуется только Вашингтоном, она просто надиктовывается, она не формулируется в Токио с точки зрения национальных интересов, с точки зрения добрососедства", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, готовые решения спускаются Токио. Она подчеркнула, что у России и Японии была прекрасная программа взаимодействия и сотрудничества, стороны смогли вывести приоритетные направления сотрудничества, однако все это превратилось в неактуальную повестку из-за того, что это не устраивало Вашингтон.
Штаб-квартира японского Отряда 731 - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 14:34
Китайский эксперт рассказал, чему США научились у милитаристской Японии
 
Санкции в отношении РоссииВ миреЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала