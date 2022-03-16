Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали Совет Европы инструментом пропаганды НАТО - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/mid-1778375028.html
В МИД назвали Совет Европы инструментом пропаганды НАТО
В МИД назвали Совет Европы инструментом пропаганды НАТО - РИА Новости, 16.03.2022
В МИД назвали Совет Европы инструментом пропаганды НАТО
Совет Европы давно превратился в инструмент пропаганды НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T08:12
2022-03-16T08:36
россия
совет европы
в мире
нато
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096579_250:536:2936:2047_1920x0_80_0_0_9fb4028af02b246485b5df62b2e35954.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Совет Европы давно превратился в инструмент пропаганды НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать выхода России из организации. За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против - никто, трое - воздержались."Давным-давно всё превратилось в пыль и тлен в Совете Европы. Эта организация стала просто инструментом натовской пропаганды, я сейчас не оговорилась. Мы об этом неоднократно говорили, именно структуры альянса и государства-члены альянса через соответствующие механизмы НАТО во многом формировали повестку в рамках Совета Европы", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Она добавила, что от "равноправной и эффективной работы на просторах Совета Европы не осталось ровным счетом ничего - эта организация стала удобной площадкой для реализации информационно-политических кампаний НАТО".России нечего делать в Совете Европы, пока эта организация существует в таком виде, подчеркнула Захарова."Свои шаги мы предприняли, объяснили их. В таком виде, в котором эта организация существует, РФ там делать нечего",- сказала она.
https://ria.ru/20220316/tupik-1778370818.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096579_322:440:2465:2047_1920x0_80_0_0_9f619f1195a5fef630351961fb252d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, совет европы, в мире, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
08:12 16.03.2022 (обновлено: 08:36 16.03.2022)
 
В МИД назвали Совет Европы инструментом пропаганды НАТО

Представитель МИД Захарова назвал Совет Европы инструментом пропаганды НАТО

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Совет Европы давно превратился в инструмент пропаганды НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать выхода России из организации. За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против - никто, трое - воздержались.
"Давным-давно всё превратилось в пыль и тлен в Совете Европы. Эта организация стала просто инструментом натовской пропаганды, я сейчас не оговорилась. Мы об этом неоднократно говорили, именно структуры альянса и государства-члены альянса через соответствующие механизмы НАТО во многом формировали повестку в рамках Совета Европы", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она добавила, что от "равноправной и эффективной работы на просторах Совета Европы не осталось ровным счетом ничего - эта организация стала удобной площадкой для реализации информационно-политических кампаний НАТО".
России нечего делать в Совете Европы, пока эта организация существует в таком виде, подчеркнула Захарова.
"Свои шаги мы предприняли, объяснили их. В таком виде, в котором эта организация существует, РФ там делать нечего",- сказала она.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
06:14
Посольство в США: санкции загоняют российско-американские отношения в тупик
 
РоссияСовет ЕвропыВ миреНАТОПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала