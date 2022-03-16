https://ria.ru/20220316/mid-1778375028.html
В МИД назвали Совет Европы инструментом пропаганды НАТО
В МИД назвали Совет Европы инструментом пропаганды НАТО - РИА Новости, 16.03.2022
В МИД назвали Совет Европы инструментом пропаганды НАТО
Совет Европы давно превратился в инструмент пропаганды НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T08:12
2022-03-16T08:12
2022-03-16T08:36
россия
совет европы
в мире
нато
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Совет Европы давно превратился в инструмент пропаганды НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать выхода России из организации. За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против - никто, трое - воздержались."Давным-давно всё превратилось в пыль и тлен в Совете Европы. Эта организация стала просто инструментом натовской пропаганды, я сейчас не оговорилась. Мы об этом неоднократно говорили, именно структуры альянса и государства-члены альянса через соответствующие механизмы НАТО во многом формировали повестку в рамках Совета Европы", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Она добавила, что от "равноправной и эффективной работы на просторах Совета Европы не осталось ровным счетом ничего - эта организация стала удобной площадкой для реализации информационно-политических кампаний НАТО".России нечего делать в Совете Европы, пока эта организация существует в таком виде, подчеркнула Захарова."Свои шаги мы предприняли, объяснили их. В таком виде, в котором эта организация существует, РФ там делать нечего",- сказала она.
https://ria.ru/20220316/tupik-1778370818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет европы, в мире, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
08:12 16.03.2022 (обновлено: 08:36 16.03.2022)
В МИД назвали Совет Европы инструментом пропаганды НАТО
Представитель МИД Захарова назвал Совет Европы инструментом пропаганды НАТО
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Совет Европы давно превратился в инструмент пропаганды НАТО, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать выхода России из организации. За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против - никто, трое - воздержались.
"Давным-давно всё превратилось в пыль и тлен в Совете Европы. Эта организация стала просто инструментом натовской пропаганды, я сейчас не оговорилась. Мы об этом неоднократно говорили, именно структуры альянса и государства-члены альянса через соответствующие механизмы НАТО во многом формировали повестку в рамках Совета Европы", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она добавила, что от "равноправной и эффективной работы на просторах Совета Европы
не осталось ровным счетом ничего - эта организация стала удобной площадкой для реализации информационно-политических кампаний НАТО
".
России нечего делать в Совете Европы, пока эта организация существует в таком виде, подчеркнула Захарова.
"Свои шаги мы предприняли, объяснили их. В таком виде, в котором эта организация существует, РФ там делать нечего",- сказала она.