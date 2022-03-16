https://ria.ru/20220316/meta-1778458351.html

Заявление ГП о признании Meta экстремистской организацией поступило в суд

Заявление ГП о признании Meta экстремистской организацией поступило в суд - РИА Новости, 16.03.2022

Заявление ГП о признании Meta экстремистской организацией поступило в суд

Заявление Генпрокуратуры России о признании Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией поступил в Тверской суд Москвы, заседание... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:18

2022-03-16T15:18

2022-03-16T16:00

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технологии

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Заявление Генпрокуратуры России о признании Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией поступил в Тверской суд Москвы, заседание намечено на 21 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Гражданское дело по исковому заявлению первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации в интересах неопределенного круга лиц к транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. о запрете деятельности организации по основаниям осуществления экстремистской деятельности назначено к разбирательству в судебном заседании на 21 марта 2022 года в 11.00", - сказали в суде.На прошлой неделе Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta "не потерпит русофобии".Роскомнадзор в пятницу по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов. А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.

https://ria.ru/20220312/meta-1777788857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

facebook, технологии, россия, генеральная прокуратура рф