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Пользователи Instagram запустили флешмоб с бойкотом Meta - РИА Новости, 16.03.2022
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Пользователи Instagram запустили флешмоб с бойкотом Meta
Пользователи Instagram запустили флешмоб с бойкотом Meta - РИА Новости, 16.03.2022
Пользователи Instagram запустили флешмоб с бойкотом Meta
Пользователи Instagram запустили флешмоб с бойкотом Meta после того, как компания разрешила призывы к насилию против россиян. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:26
2022-03-16T15:01
технологии
ник клегг
александр лукашенко
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пользователи Instagram запустили флешмоб с бойкотом Meta после того, как компания разрешила призывы к насилию против россиян."Meta официально позволила призывы к насилию против россиян. Мы решили бойкотировать Meta, потому что проблема насилия никогда не может быть решена еще одним призывом к насилию. Присоединяйтесь к нам. Делитесь этим постом. Скажи #NoToMeta", — говорится в посте, который опубликовали многие Instagram-пользователи.На прошлой неделе Meta Platforms заявила, что временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. Агентство Рейтер даже писало, что разрешается призывать к убийству президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, но позже вице-президент Meta Platforms Ник Клегг заявил, что такие воззвания допускаться не будут.Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
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технологии, ник клегг, александр лукашенко, владимир путин, украина, россия, генеральная прокуратура рф, whatsapp inc., facebook, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, в мире
10:26 16.03.2022 (обновлено: 15:01 16.03.2022)
 
Пользователи Instagram запустили флешмоб с бойкотом Meta

Пользователи Instagram запустили флешмоб с бойкотом Meta после антироссийских призывов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пользователи Instagram запустили флешмоб с бойкотом Meta после того, как компания разрешила призывы к насилию против россиян.
"Meta официально позволила призывы к насилию против россиян. Мы решили бойкотировать Meta, потому что проблема насилия никогда не может быть решена еще одним призывом к насилию. Присоединяйтесь к нам. Делитесь этим постом. Скажи #NoToMeta", — говорится в посте, который опубликовали многие Instagram-пользователи.
На прошлой неделе Meta Platforms заявила, что временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. Агентство Рейтер даже писало, что разрешается призывать к убийству президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, но позже вице-президент Meta Platforms Ник Клегг заявил, что такие воззвания допускаться не будут.
Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 22:08В мире
Зеленский одобрил действия Meta, подстрекающие к насилию против россиян
 
ТехнологииНик КлеггАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинУкраинаРоссияГенеральная прокуратура РФWhatsApp Inc.FacebookПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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