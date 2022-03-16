https://ria.ru/20220316/meta-1778392553.html

Пользователи Instagram запустили флешмоб с бойкотом Meta

Пользователи Instagram запустили флешмоб с бойкотом Meta - РИА Новости, 16.03.2022

Пользователи Instagram запустили флешмоб с бойкотом Meta

Пользователи Instagram запустили флешмоб с бойкотом Meta после того, как компания разрешила призывы к насилию против россиян. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:26

2022-03-16T10:26

2022-03-16T15:01

технологии

ник клегг

александр лукашенко

владимир путин

украина

россия

генеральная прокуратура рф

whatsapp inc.

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пользователи Instagram запустили флешмоб с бойкотом Meta после того, как компания разрешила призывы к насилию против россиян."Meta официально позволила призывы к насилию против россиян. Мы решили бойкотировать Meta, потому что проблема насилия никогда не может быть решена еще одним призывом к насилию. Присоединяйтесь к нам. Делитесь этим постом. Скажи #NoToMeta", — говорится в посте, который опубликовали многие Instagram-пользователи.На прошлой неделе Meta Platforms заявила, что временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. Агентство Рейтер даже писало, что разрешается призывать к убийству президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, но позже вице-президент Meta Platforms Ник Клегг заявил, что такие воззвания допускаться не будут.Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220313/blagodarnost-1777965398.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, ник клегг, александр лукашенко, владимир путин, украина, россия, генеральная прокуратура рф, whatsapp inc., facebook, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, в мире