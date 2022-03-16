https://ria.ru/20220316/meksika-1778379366.html

В Мексике застрелили седьмого с начала года журналиста

В Мексике застрелили седьмого с начала года журналиста - РИА Новости, 16.03.2022

В Мексике застрелили седьмого с начала года журналиста

Мексиканский журналист Армандо Линарес, директор новостного портала Monitor Michoacán, убит в штате Мичоакан, он стал седьмым журналистом, убитым в стране с... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:02

2022-03-16T09:02

2022-03-16T09:02

в мире

мексика

мичоакан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_4511f41bbe650cec3abf9a7a2d31af1f.jpg

МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Мексиканский журналист Армандо Линарес, директор новостного портала Monitor Michoacán, убит в штате Мичоакан, он стал седьмым журналистом, убитым в стране с начала года.Как сообщили в генпрокуратуре штата Мичоакан, сообщение об убийстве журналиста поступило во вторник вечером. Он был застрелен неизвестными в подъезде своего дома в городе Ситакуаро.Как сообщает издание Sol de Mexico, 31 января Линарес осудил убийство своего коллеги Роберто Толедо, также работавшего на Monitor Michoacán. Тогда Линарес сообщил, что журналисты получали угрозы и потребовал, чтобы власти приняли меры для их защиты.С начала года это седьмое убийство журналиста в Мексике. В конце января, после очередного убийства представителя СМИ, журналисты провели пикеты и акции протеста в 40 городах страны, требуя обеспечения безопасности и расследования преступлений, которые почти всегда остаются безнаказанными.Специальная прокуратура по борьбе с преступлениями против свободы слова возбудила за пять лет работы более 1140 дел по фактам правонарушений в отношении работников СМИ и добилась лишь 10 обвинительных приговоров - уровень безнаказанности по всем этим делам превышает 99%.По данным правозащитной организации Articulo 19, за 2021 год в Мексике были убиты семь журналистов, это самый высокий показатель среди стран мира. Всего за три с небольшим года правления действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора зарегистрировано 31 убийство работников СМИ, вероятно, связанных с их профессиональной деятельностью.

https://ria.ru/20220311/zhurnalisty-1777768673.html

https://ria.ru/20220313/zhurnalist-1777965837.html

мексика

мичоакан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, мексика, мичоакан