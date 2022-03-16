В Мексике застрелили седьмого с начала года журналиста
Армандо Линарес стал седьмым журналистом, убитым в стране с начала года
Мексиканский город Вильяэрмоса
МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Мексиканский журналист Армандо Линарес, директор новостного портала Monitor Michoacán, убит в штате Мичоакан, он стал седьмым журналистом, убитым в стране с начала года.
Как сообщили в генпрокуратуре штата Мичоакан, сообщение об убийстве журналиста поступило во вторник вечером. Он был застрелен неизвестными в подъезде своего дома в городе Ситакуаро.
"Генеральная прокуратура штата Мичоакан начала расследование в отношении убийства главы новостного сайта Monitor Michoacán Армандо Линареса Лопеса", - говорится в заявлении прокуратуры.
Как сообщает издание Sol de Mexico, 31 января Линарес осудил убийство своего коллеги Роберто Толедо, также работавшего на Monitor Michoacán. Тогда Линарес сообщил, что журналисты получали угрозы и потребовал, чтобы власти приняли меры для их защиты.
С начала года это седьмое убийство журналиста в Мексике. В конце января, после очередного убийства представителя СМИ, журналисты провели пикеты и акции протеста в 40 городах страны, требуя обеспечения безопасности и расследования преступлений, которые почти всегда остаются безнаказанными.
Специальная прокуратура по борьбе с преступлениями против свободы слова возбудила за пять лет работы более 1140 дел по фактам правонарушений в отношении работников СМИ и добилась лишь 10 обвинительных приговоров - уровень безнаказанности по всем этим делам превышает 99%.
По данным правозащитной организации Articulo 19, за 2021 год в Мексике были убиты семь журналистов, это самый высокий показатель среди стран мира. Всего за три с небольшим года правления действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора зарегистрировано 31 убийство работников СМИ, вероятно, связанных с их профессиональной деятельностью.