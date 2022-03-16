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В Мексике застрелили седьмого с начала года журналиста - РИА Новости, 16.03.2022
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В Мексике застрелили седьмого с начала года журналиста
В Мексике застрелили седьмого с начала года журналиста - РИА Новости, 16.03.2022
В Мексике застрелили седьмого с начала года журналиста
Мексиканский журналист Армандо Линарес, директор новостного портала Monitor Michoacán, убит в штате Мичоакан, он стал седьмым журналистом, убитым в стране с... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:02
2022-03-16T09:02
в мире
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МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Мексиканский журналист Армандо Линарес, директор новостного портала Monitor Michoacán, убит в штате Мичоакан, он стал седьмым журналистом, убитым в стране с начала года.Как сообщили в генпрокуратуре штата Мичоакан, сообщение об убийстве журналиста поступило во вторник вечером. Он был застрелен неизвестными в подъезде своего дома в городе Ситакуаро.Как сообщает издание Sol de Mexico, 31 января Линарес осудил убийство своего коллеги Роберто Толедо, также работавшего на Monitor Michoacán. Тогда Линарес сообщил, что журналисты получали угрозы и потребовал, чтобы власти приняли меры для их защиты.С начала года это седьмое убийство журналиста в Мексике. В конце января, после очередного убийства представителя СМИ, журналисты провели пикеты и акции протеста в 40 городах страны, требуя обеспечения безопасности и расследования преступлений, которые почти всегда остаются безнаказанными.Специальная прокуратура по борьбе с преступлениями против свободы слова возбудила за пять лет работы более 1140 дел по фактам правонарушений в отношении работников СМИ и добилась лишь 10 обвинительных приговоров - уровень безнаказанности по всем этим делам превышает 99%.По данным правозащитной организации Articulo 19, за 2021 год в Мексике были убиты семь журналистов, это самый высокий показатель среди стран мира. Всего за три с небольшим года правления действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора зарегистрировано 31 убийство работников СМИ, вероятно, связанных с их профессиональной деятельностью.
https://ria.ru/20220311/zhurnalisty-1777768673.html
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в мире, мексика, мичоакан
09:02 16.03.2022
 
В Мексике застрелили седьмого с начала года журналиста

Армандо Линарес стал седьмым журналистом, убитым в стране с начала года

CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексиканский город Вильяэрмоса
Мексиканский город Вильяэрмоса - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексиканский город Вильяэрмоса
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Мексиканский журналист Армандо Линарес, директор новостного портала Monitor Michoacán, убит в штате Мичоакан, он стал седьмым журналистом, убитым в стране с начала года.
Как сообщили в генпрокуратуре штата Мичоакан, сообщение об убийстве журналиста поступило во вторник вечером. Он был застрелен неизвестными в подъезде своего дома в городе Ситакуаро.
"Генеральная прокуратура штата Мичоакан начала расследование в отношении убийства главы новостного сайта Monitor Michoacán Армандо Линареса Лопеса", - говорится в заявлении прокуратуры.
Как сообщает издание Sol de Mexico, 31 января Линарес осудил убийство своего коллеги Роберто Толедо, также работавшего на Monitor Michoacán. Тогда Линарес сообщил, что журналисты получали угрозы и потребовал, чтобы власти приняли меры для их защиты.
С начала года это седьмое убийство журналиста в Мексике. В конце января, после очередного убийства представителя СМИ, журналисты провели пикеты и акции протеста в 40 городах страны, требуя обеспечения безопасности и расследования преступлений, которые почти всегда остаются безнаказанными.
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По данным правозащитной организации Articulo 19, за 2021 год в Мексике были убиты семь журналистов, это самый высокий показатель среди стран мира. Всего за три с небольшим года правления действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора зарегистрировано 31 убийство работников СМИ, вероятно, связанных с их профессиональной деятельностью.
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