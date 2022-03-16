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"Аэрофлот" частично отменит масочный режим на рейсах - РИА Новости, 16.03.2022
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"Аэрофлот" частично отменит масочный режим на рейсах
"Аэрофлот" частично отменит масочный режим на рейсах - РИА Новости, 16.03.2022
"Аэрофлот" частично отменит масочный режим на рейсах
"Аэрофлот" с 17 марта не будет требовать от пассажиров обязательного ношения защитных масок за исключением случаев, когда использование средств индивидуальной... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:04
2022-03-16T17:13
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общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" с 17 марта не будет требовать от пассажиров обязательного ношения защитных масок за исключением случаев, когда использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс, сообщили в пресс-службе компании."В связи с частичным ослаблением режима санитарно-эпидемиологических мероприятий по противодействию распространения пандемии в РФ "Аэрофлот", начиная с 17 марта, не будет требовать от пассажиров обязательного ношения защитных масок в аэропорту и на борту воздушного судна за исключением случаев, когда использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс", - говорится в сообщении."В этой связи убедительно просим изучить условия действующего режима санитарно-эпидемиологической защиты пункта назначения и строго ему следовать. В течение полета пассажиры по своему усмотрению могут использовать собственные средства индивидуальной защиты", - добавляет компания.Обязательный масочный режим в Москве отменен с 15 марта в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. В Московской области также отменили обязательное ношение масок.
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общество, здоровье - общество, россия, аэрофлот, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм
17:04 16.03.2022 (обновлено: 17:13 16.03.2022)
 
"Аэрофлот" частично отменит масочный режим на рейсах

"Аэрофлот" с 17 марта разрешит не использовать маски на рейсах в города, где они отменены

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321-200 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Симферополь
Самолет Airbus A321-200 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Симферополь - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Самолет Airbus A321-200 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Симферополь
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" с 17 марта не будет требовать от пассажиров обязательного ношения защитных масок за исключением случаев, когда использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс, сообщили в пресс-службе компании.
"В связи с частичным ослаблением режима санитарно-эпидемиологических мероприятий по противодействию распространения пандемии в РФ "Аэрофлот", начиная с 17 марта, не будет требовать от пассажиров обязательного ношения защитных масок в аэропорту и на борту воздушного судна за исключением случаев, когда использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс", - говорится в сообщении.
"В этой связи убедительно просим изучить условия действующего режима санитарно-эпидемиологической защиты пункта назначения и строго ему следовать. В течение полета пассажиры по своему усмотрению могут использовать собственные средства индивидуальной защиты", - добавляет компания.
Обязательный масочный режим в Москве отменен с 15 марта в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. В Московской области также отменили обязательное ношение масок.
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