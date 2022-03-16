17:04 16.03.2022 (обновлено: 17:13 16.03.2022)
"Аэрофлот" частично отменит масочный режим на рейсах
"Аэрофлот" с 17 марта разрешит не использовать маски на рейсах в города, где они отменены
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321-200 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Симферополь
Самолет Airbus A321-200 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Симферополь
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" с 17 марта не будет требовать от пассажиров обязательного ношения защитных масок за исключением случаев, когда использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс, сообщили в пресс-службе компании.
"В связи с частичным ослаблением режима санитарно-эпидемиологических мероприятий по противодействию распространения пандемии в РФ "Аэрофлот", начиная с 17 марта, не будет требовать от пассажиров обязательного ношения защитных масок в аэропорту и на борту воздушного судна за исключением случаев, когда использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс", - говорится в сообщении.
"В этой связи убедительно просим изучить условия действующего режима санитарно-эпидемиологической защиты пункта назначения и строго ему следовать. В течение полета пассажиры по своему усмотрению могут использовать собственные средства индивидуальной защиты", - добавляет компания.
Обязательный масочный режим в Москве отменен с 15 марта в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. В Московской области также отменили обязательное ношение масок.
14 марта, 14:42Распространение коронавирусаВ Москве отменили масочный режим