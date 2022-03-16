https://ria.ru/20220316/maski-1778491834.html

"Аэрофлот" частично отменит масочный режим на рейсах

"Аэрофлот" частично отменит масочный режим на рейсах - РИА Новости, 16.03.2022

"Аэрофлот" частично отменит масочный режим на рейсах

"Аэрофлот" с 17 марта не будет требовать от пассажиров обязательного ношения защитных масок за исключением случаев, когда использование средств индивидуальной... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:04

2022-03-16T17:04

2022-03-16T17:13

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" с 17 марта не будет требовать от пассажиров обязательного ношения защитных масок за исключением случаев, когда использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс, сообщили в пресс-службе компании."В связи с частичным ослаблением режима санитарно-эпидемиологических мероприятий по противодействию распространения пандемии в РФ "Аэрофлот", начиная с 17 марта, не будет требовать от пассажиров обязательного ношения защитных масок в аэропорту и на борту воздушного судна за исключением случаев, когда использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс", - говорится в сообщении."В этой связи убедительно просим изучить условия действующего режима санитарно-эпидемиологической защиты пункта назначения и строго ему следовать. В течение полета пассажиры по своему усмотрению могут использовать собственные средства индивидуальной защиты", - добавляет компания.Обязательный масочный режим в Москве отменен с 15 марта в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. В Московской области также отменили обязательное ношение масок.

https://ria.ru/20220314/maski-1778076428.html

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Кирилл Волков

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